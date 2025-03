A cosa serve il ticket sui farmaci? “Contributo essenziale per avere medicine innovative”

Cesena, 29 marzo 2025 – Sono cifre astronomiche quelle relative alla spesa farmaceutica che le Asl affrontano per i cittadini assistiti dal Sistema sanitario nazionale. Tutto debitamente controllato dall’Agenzia Italiana del Farmaco che ha il compito di adeguare la spesa alle risorse finanziarie disponibili. Ed è lì che batte cassa la Regione Emilia-Romagna per far quadrare il difficile bilancio della sanità. Stop ai farmaci gratis per tutti gli assistiti: a partire dal 2 maggio è previsto un ticket di 2,20 euro a confezione, fino a un massimo di 4 euro per ricetta. Restano le esenzioni per varie categorie di cittadini, almeno uno su tre, che includono pazienti oncologici, portatori di malattie croniche o rare, invalidi, disoccupati e persone in situazioni di disagio economico. Nella nostra regione sono almeno 1 milione e 650 mila cittadini.

Ma veniamo alla spesa. Secondo le stime della Direzione per l’Assistenza Farmaceutica dell’Ausl Romagna (quindi i territori delle provincie di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena), la spesa farmaceutica annuale ammonta a 140 milioni di euro. Tale è il saldo che l’Ausl assicura alle farmacie a cui si va con la prescrizione del medico di base. Per il solo territorio di Cesena l’Ausl mette a bilancio ogni anno un costo di 27 milioni di euro.

E’ una cifra molto consistente anche quella relativa al numero delle ricette che vengono prescritte in ambito romagnolo: 11 milioni all’anno. E, per restare all’area cesenate, sono circa 2 milioni le ricette richieste ai medici di medicina generale dai nostri concittadini per le necessità di cura o di prevenzione più svariate.

Cinquecentomila resteranno i cittadini romagnoli a cui non sarà richiesto alcun contributo per condizione economica, caratteristica del farmaco, età e patologia.

“Sono dati preliminari e si riferiscono al 2024 - commenta il dottor Fabio Pieraccini, direttore dell’Assistenza Farmaceutica dell’Ausl Romagna -, stiamo facendo oggi conti maggiormente raffinati. Ci sono pazienti, ad esempio, che non pagheranno nulla per patologie croniche come l’ipertensione, ma per cure occasionali che richiedessero la prescrizione di un antibiotico pagheranno i 2,20 euro richiesti. Poi, invece, chi ha un reddito basso, continuerà a non pagare nulla per ogni situazione”.

Cosa ci si attende dall’applicazione di questi ticket? “Non la soluzione delle difficoltà di bilancio della sanità ma un contributo concreto alla possibilità di avere disponibili nuovi farmaci - risponde il dottor Pieraccini - magari anche molto costosi, che curano patologie importanti come quelle tumorali, le malattie rare, i pazienti trapiantati e un sostegno allo zoccolo duro della cronicità, ossia dei numerosi pazienti che hanno necessità di assumere alcuni farmaci per tutta la vita”.

“Davanti ad una popolazione anziana in crescita – conclude il dottor Piraccini – è questa la fetta dell’assistenza sanitaria che cresce parallelamente. C’è la tendenza ad una più lunga prospettiva di vita per i pazienti cronici e di conseguenza la necessità di investire nella relativa farmacologia. E’, dunque, un provvedimento che ci permetterà di garantire l’assistenza, anche attraverso nuove terapie, alle persone che ne hanno più bisogno”.