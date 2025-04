Allergie in aumento: “Colpiscono il 50 % della popolazione”

Ravenna, 14 aprile 2025 – “Quando ho iniziato a fare questo lavoro si diceva che gli allergici erano circa il 20% della popolazione. Ora si parla del 50%”. Gabriele Cortellini è il responsabile della struttura semplice interdipartimentale di Allergologia dell’Ausl Romagna. La stima ovviamente comprende tutti i tipi di allergia: sia quelle meno gravi, che causano raffreddore o dermatite da contatto, che quelle molto gravi come l’anafilassi da puntura di imenottero o da farmaco che possono essere mortali, se non trattate.

Il riscaldamento globale ha un ruolo anche nelle allergie: “Per il raffreddore allergico stagionale vediamo un anticipo della stagione legato ai cambiamenti climatici – spiega Cortellini –. Da anni ormai la produzione di polline è superiore all’ordinario perché il tempo è più bello e tropicalizzato, così gli alberi producono più polline. Il cipresso parte già a metà gennaio fino a metà maggio per ricominciare un po’ a fine settembre, quindi il periodo dei pollini che tempo fa era relativamente circoscritto ora è diventato molto ampio. E in più il polline del cipresso si unisce agli scarichi delle auto, e così quando arriva nelle vie bronchiali del paziente è come una bomba già innescata, dà ancora più fastidio”.

Nemmeno i tanti temporali degli ultimi mesi sono d’aiuto, anzi: “Possono far scoppiare epidemie allergiche e respiratorie stagionali – prosegue Cortellini –. Occorre fare attenzione a uscire di casa col temporale perché l’ozono è un fattore che fa esplodere i granuli pollinici, liberandone le microparticelle, molto più piccole, che riescono ad arrivare più in profondità nell’apparato respiratorio. Quindi subito prima o subito dopo il temporale si può avere un attacco d’asma, l’asma da temporale”. I temporali favoriscono anche la diffusione di un altro allergene: l’alternaria. “È molto sensibilizzante nei bambini e ragazzini e può provocare crisi d’asma anche fatali – dice Cortellini –. È una muffa tipicamente presente dopo i temporali, in quantità anche 10 volte superiore al polline delle graminacee. Dopo il temporale le gocce di pioggia producono un aerosol di queste spore che può dare crisi d’asma quasi fatali, che fanno crescere gli accessi al Pronto soccorso”.

Per quanto riguarda le reazioni allergiche gravi in seguito alla puntura da imenotteri, “la popolazione generale è sensibilizzata, ma non allergica, ha quindi reazioni normali nell’ordine del 15% – spiega Cortellini – e allergie molto gravi in meno del 2%. Il rischio, insomma, è basso e occorre rivolgersi al medico quando ci sono reazioni non normali e importanti, come un pomfo sopra ai 10/15 centimetri”.

Ora ci troviamo nel bel mezzo della stagione allergica, da metà febbraio a metà giugno. Si può diventare allergici a qualsiasi età, come spiega Cortellini: “Per i pollini delle graminacee è più comune nell’età infantile e adolescenziale, per i pollini del cipresso in quella adulto-senile e lo stesso vale per i farmaci, dove la sensibilizzazione avviene col consumo”.