Apre il Punto salute, gli orari: “Esami fondamentali”

Macerata, 7 giugno 2025 – Inaugurato ieri a Montecassiano il Punto salute, nella sede del distretto sanitario, alla presenza del vicepresidente e assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini, del direttore generale dell’Ast di Macerata Alessandro Marini e del sindaco Leonardo Catena. Il Punto salute prevede la presenza di un’infermiera del servizio domiciliare.

Sarà aperto il lunedì e il mercoledì mattina, dalle 7.45 alle 12.15. Tra i servizi erogati, ad esempio, ci sono l’elettrocardiogramma, l’holter pressorio, la spirometria, la densitometria ossea, la rilevazione parametri morfologici e vitali, la misurazione di glicemia e colesterolo, il thrombotest capillare (Tao), la somministrazione terapie iniettive, la gestione catetere vescicale, drenaggi, medicazioni semplici e complesse di lesioni croniche e/o chirurgiche, di ustioni, bendaggi, rimozione punti di sutura.

“Questo Punto salute, il ventisettesimo finora – ha detto Saltamartini – è parte di una rete pensata per colmare la mancanza di medici di medicina generale. Nelle Marche, su un fabbisogno di 1.250 medici, ne mancano attualmente circa 200. Questo deficit è frutto di anni di mancata programmazione nella formazione, ma dal 2021 abbiamo invertito la rotta: per la prima volta quest’anno i nuovi medici in ingresso superano quelli che vanno in pensione. I Punti salute offrono prestazioni fondamentali come elettrocardiogrammi (trasmessi in telemedicina al reparto di cardiologia di Macerata), holter pressori e cardiaci, saturimetrie e altre analisi preliminari. A Montecassiano, per esempio, sono operativi quattro medici di base e un pediatra, e il nuovo Punto salute consentirà ai cittadini di accedere facilmente a questi servizi. Ogni Punto salute ha già erogato circa mille prestazioni. In un centro vicino a Montecassiano, tre elettrocardiogrammi su 50 hanno rilevato condizioni a rischio infarto, consentendo interventi tempestivi. Invito tutti i cittadini a utilizzare questi strumenti: basta una prescrizione del medico di famiglia e, pagando il ticket, si può accedere a esami salvavita, oggi disponibili non solo negli ospedali, ma vicino casa”.

“La forza del Punto salute sta anche nell’uso della telemedicina, che consente di gestire casi di complessità definita con il supporto a distanza di specialisti” ha aggiunto il direttore Marini. L’infermiera referente provvederà a fare la prenotazione al Cup con l’apertura di agende dedicate, secondo quanto assicurato ieri. Le prenotazioni o eventuali informazioni/comunicazioni possono essere effettuate allo 0733/2573989 o via mail a ifec_psalmcas.ast.mc@sanita.marche.it.