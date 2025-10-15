Artrosi al ginocchio, il Rizzoli cerca volontari tra i 18 e i 60 anni per uno studio

Bologna, 15 ottobre 2025 - L’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna ha aperto ufficialmente il reclutamento per un nuovo studio dedicato a chi soffre di artrosi al ginocchio. Si tratta del progetto Gait-MRI-Knee, che coinvolgerà uomini e donne tra i 18 e i 60 anni, con l’obiettivo di approfondire i meccanismi che regolano la progressione della malattia. Il cuore della ricerca è ambizioso: “identificare la relazione tra condizione dei tessuti del ginocchio e relativo controllo del movimento per comprendere il rischio di progressione di osteoartrosi in una popolazione di persone con una diagnosi di osteoartrosi precoce del ginocchio”.

In altre parole, i ricercatori intendono capire quanto lo stato delle strutture interne dell’articolazione influisca sulla mobilità e sull’aggravarsi dell’artrosi nel tempo. Per partecipare è necessario rispettare alcuni criteri precisi. Lo studio è rivolto esclusivamente a persone che abbiano già affrontato un intervento ai tessuti molli del ginocchio tra i due e i cinque anni precedenti. Rientrano, ad esempio, procedure come la ricostruzione del legamento crociato o la meniscectomia.

Oltre a questo, devono essere presenti dolore o difficoltà articolari, accompagnati da una diagnosi confermata di osteoartrosi del ginocchio. È inoltre richiesto che il paziente abbia già effettuato una risonanza magnetica, sia prima che dopo l’intervento, con la possibilità di fornire il referto relativo. La partecipazione non si esaurisce in un’unica visita: il protocollo prevede due sessioni di valutazione a distanza di un anno l’una dall’altra, entrambe presso la sede del Rizzoli a Bologna. Un impegno significativo, ma che permette ai medici di monitorare con precisione l’evoluzione del quadro clinico e i cambiamenti nel tempo.