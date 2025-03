Battaglia contro il tumore, screening, cresce l’offerta: ora arriva l’autoprelievo

Ferrara, 19 marzo 2025 – Ferrara amplia l’offerta di screening per il tumore al collo dell’utero, introducendo la possibilità di effettuare il test Hpv a casa grazie a un kit di autoprelievo disponibile nelle farmacie aderenti. Il progetto, nato dalla collaborazione tra Azienda Usl e associazioni farmaceutiche locali, partirà il 24 marzo. La convenzione è stata firmata ieri nella direzione generale di via Cassoli, alla presenza di Nicoletta Natalini, direttrice generale delle aziende sanitarie ferraresi, Caterina Palmonari, responsabile Uosd screening oncologici, Giovanni Lanza, direttore di Anatomia patologica, e rappresentanti delle farmacie. "Siamo sempre molto impegnati negli screening oncologici e ora le farmacie saranno preziosi partner – ha dichiarato Natalini –. È un percorso innovativo, visto che siamo l’unica provincia italiana, oltre a Bologna, ad offrirlo. Puntiamo ad aumentare ulteriormente l’adesione, soprattutto per chi non riesce ad accedere ai servizi tradizionali".

Le donne di età compresa tra i 30 e i 64 anni, invitate al programma di screening tramite lettera, potranno scegliere di effettuare il test in consultorio oppure optare per l’autoprelievo. Il kit sarà disponibile nelle farmacie aderenti, dove potrà essere ritirato previa presentazione della lettera d’invito e della tessera sanitaria. "Ferrara ha già una buona adesione al 72% – ha spiegato Palmonari – e ora vogliamo semplificare ulteriormente l’accesso con un qr code nella lettera d’invito per individuare le farmacie aderenti e un tutorial esplicativo sulla procedura". L’autoprelievo, semplice e sicuro, prevede la riconsegna del campione in farmacia per analisi presso il laboratorio di anatomia patologica dell’azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara, con tracciabilità garantita. "Vogliamo mettere in pratica lo slogan ‘farmacia dei servizi’ – ha sottolineato Paola Nocenti, direttrice Afm (Farmacie comunali Ferrara) – siamo da tempo partner dell’Ausl e siamo felici di contribuire". Circa novanta farmacie della provincia hanno già aderito e saranno segnalate con apposita cartellonistica; l’elenco completo sarà online sul sito dell’azienda usl.

"Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta – ha aggiunto Stefania Menegatti, presidente Federfarma Ferrara – le farmacie rappresentano il front office della sanità e arrivano dove altri servizi non riescono". Nel 2023, delle oltre 23.000 donne invitate, il 73% ha effettuato il test, identificando 958 casi Hpv positivi e 86 pap test positivi. Durante l’incontro è stato firmato anche il rinnovo e ampliamento della convenzione sullo screening del carcinoma del colon-retto: da fine aprile, le farmacie distribuiranno kit per l’esame e ritireranno i campioni per analisi.