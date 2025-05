Bologna, bimbi non vaccinati ricoverati in Rianimazione

Bologna, 3 maggio 2025 – Bambini in Pronto soccorso con gravi forme di gastroenterite, varicella, influenza: patologie pericolose soprattutto nei bimbi piccoli, ma che possono essere evitate con il vaccino.

L’appello arriva da Marcello Lanari, direttore della Clinica pediatrica del Sant’Orsola nel corso della settimana europea di sensibilizzazione alle vaccinazioni (che termina oggi) che ha come obiettivo la promozione della consapevolezza del ruolo fondamentale dell’immunizzazione nella prevenzione delle malattie infettive e nella protezione della vita.

Il professor Marcello Lanari, direttore della Clinica pediatrica del Sant'Orsola

E mettere in evidenza l’urgente necessità di raggiungere una copertura vaccinale elevata ed equa in ogni comunità, al fine di prevenire epidemie oggi e in futuro.

«In Pronto soccorso pediatrico assistiamo ogni anno a casi di bambini più o meno piccoli che riportano patologie e sintomatologie dovute a patologie prevenibili con le vaccinazioni – sottolinea il professor Lanari –. Parliamo di qualche decina di casi di varicella, ma anche di rotavirus, con gastroenteriti che possono provocare importante disidratazione che ha reso necessario il ricovero in qualche decina di casi. Per non parlare dei casi di influenza, che hanno comportato decine di accessi in pronto soccorso e numerosi ricoveri, alcuni dei quali con grave compromissione del sistema nervoso e muscolare e necessità del ricovero in rianimazione».

Nel 2024 i casi di morbillo sono aumentati di quasi 10 volte anche nei Paesi europei, come fa sapere anche l’Organizzazione mondiale della sanità, con 35mila diagnosi e 23 decessi, 14 dei quali hanno riguardato bambini sotto i cinque anni.

«Dati che ci invitano a non abbassare l’attenzione sulle attività di sensibilizzazione nei confronti dei vaccini – continua Lanari –. Sono ancora troppo bassi i tassi di copertura in età pediatrica e tra gli adolescenti italiani, con dati allarmanti in molte regioni. Inoltre, se per alcune vaccinazioni vediamo un piccolo incremento, per altre assistiamo addirittura a un calo. E tutte le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate nei primi anni di vita restano ancora sotto la soglia di sicurezza del 95 per cento, che permette di ottenere la cosiddetta ’immunità di gregge’, utile a proteggerci tutti e in particolare i più fragili o i soggetti che non possano vaccinarsi. Gli effetti positivi delle immunizzazioni, del resto, sono ormai noti non solo sulla sopravvivenza – sottolinea –, ma anche sulla riduzione dei ricoveri. L’ultimo esempio positivo lo abbiamo visto quest’anno con la grande campagna di immunizzazione nazionale per il virus sinciziale, con un nuovo anticorpo monoclonale, estremamente efficace nel prevenire le bronchioliti nei più piccoli».

Sempre secondo l’Oms, il futuro dell’immunizzazione non significa solo raggiungere milioni di bambini ancora non vaccinati, ma estendere il più possibile la protezione anche ai soggetti anziani, alle donne in gravidanza e agli adolescenti. Un esempio è la vaccinazione raccomandata contro il papillomavirus umano (HPV), per il quale si stima che l’80 per cento delle donne sessualmente attive si infetti nel corso della vita.

«Ci sono tipologie specifiche di vaccini – spiega il professor Lanari – che meritano particolare attenzione e impegno, soprattutto quelli non obbligatori, ma fortemente raccomandati. Fra questi il vaccino contro HPV, che è il principale fattore di rischio per il tumore della cervice uterina. È importante ricordare che la vaccinazione è offerta gratuitamente al 12 anno di età, sia alle femmine, che agli adolescenti di sesso maschile – precisa Lanari –, allo scopo di interromperne la trasmissione con i contatti sessuali e prevenire patologie gravi come il cancro dell’ano o del faringe».

Principali vaccinazioni entro i 24 mesi di età

Poliomielite, difterite, tetano, pertosse, morbillo, parotite, rosolia, varicella, antimeningococco C, antipneumococcico.

Vaccinazioni e dati

Grazie alle vaccinazioni, in molti Paesi tra cui il nostro, il vaiolo è stato eradicato e la poliomielite è praticamente scomparsa. Negli ultimi 50 anni i vaccini hanno salvato almeno 154 milioni di vite, come ricorda l’Organizzazione mondiale della sanità: sei vite al minuto, ogni giorno, per cinquant’anni. Nonostante questo, sono milioni i bambini nel mondo che non hanno mai ricevuto nemmeno una dose di vaccino. Solo per il morbillo si parla di 22 milioni di bambini per la prima dose e 12 milioni per la seconda dose.