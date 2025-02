Cambiamento climatico e allergie: “Fioriture anticipate a gennaio”

Cesena, 2 febbraio 2025 – Che bel vedere le margherite in fiore nei giorni della merla. “Mentre 13 anni fa in questo periodo – ricorda la dottoressa Elisa Paolucci, allergologa, responsabile del servizio di Pneumologia e Endoscopia Bronchiale dell’ospedale Bufalini – eravamo sommersi dalla neve”. In realtà c’è poco da stare allegri. Soprattutto perché l’anticipazione delle stagioni mette a dura prova chi con i pollini combatte una battaglia in cui il nemico infierisce a colpi di occhi rossi e lacrimosi, pizzicori, starnuti sismici e, nei casi più gravi, attacchi di asma.

Cosa succede dottoressa Paolucci? Come mai c’è già chi ha iniziato a manifestare la classica sindrome da allergia pollinica?

“Il clima sta cambiando e di conseguenza anche la stagionalità dei pollini. I fiori che prima fiorivano a marzo-aprile ora sono anticipati. Ma c’è di più, le erbacee mai più coperte alla neve, praticamente fioriscono tutto l’anno, e con loro tante altre varietà, mentre proliferano piante abituate ai climi più caldi. Poi ci sono le piante da appartamento, come il ficus, che è bello da vedere nelle nostre case ma libera a sua volta degli allergeni. Tutto ciò si traduce in una esposizione costante ai pollini”. Quindi non ci stupiamo dell’aumento di persone che manifestano allergie causate dalle piante?

“No. Il clima mite delle nostre zone ha condizionato il calendario pollinico che evidenzia presenza di pollini già a gennaio. Presenza che si prolunga, contrariamente a qualche anno fa, anche in novembre e dicembre”.

Un problema non indifferente per gli allergici che, in passato, potevano almeno contare sull’inverno.

“Sì, è un problema. Si può provare a contrastare le allergie con le terapie vaccinali concordate con lo specialista e valutare se il paziente è proponibile per tali terapie”.

C’è qualcosa di nuovo in ambito farmacologico per contrastare tali fastidi?

“Miracolose novità non ce ne sono. Però l’approccio alle patologie di una certa entità è cambiato da qualche anno a questa parte. In caso di quadro allergico e infiammatorio molto severo si valutano trattamenti con steroidi e cortisone, e con farmaci biologici. In altri casi, non sostenuti da polipi nasali, cellule eosinofili attivate nei processi allergici e patologie otorino, servono studi approfonditi. Per questi bisogna valutare bene l’entità della patologia”.

Nei casi più gravi come può evolvere l’allergia?

“Si possono verificare poliposi nasali e asma di grave intensità”.

Chi è maggiormente colpito da allergie da polline?

“Nel nostro ambiente locale sono cresciute le persone che vengono da realtà diverse dalla nostra. Faccio l’esempio del Nord Africa o dell’Europa del’Est, dove il clima e l’ambiente sono diversi dal luogo di approdo. Da noi ci sono molti alberi da frutta e altre piante, come il cipresso, l’ulivo, maggiormente allergizzanti e i pazienti che vengono da quelle realtà presentano forme allergiche e asmatiche importanti. Dovute anche al contesto domestico non sempre sano e igienizzato. Nella popolazione autoctona, invece, la presenza di allergie rimane più o meno costante”.

Servirebbe l’uso della mascherina?

“La mascherina va bene per tutto. Per i pollini, per l’aria fredda, per lo smog, per i virus e i batteri, la consiglierei sempre. E’ chiaro però che non è facile accettarla. E’ stata vissuta in modo drammatico durante la pandemia da Covid. Ma bisogna riconoscere il suo valore di filtro meccanico che imprigiona i pollini più grossi”.

Che altro si può fare?

“I lavaggi nasali con una soluzione fisiologica, in modo da ridurre il tempo di contatto tra l’allergene e la mucosa nasale. Esattamente come ci si lava la faccia e le mani”.