Cardiologia ed Ematologia, ecco i due nuovi primari ad Ancona: “Figli della nostra sanità”

Ancona, 20 marzo 2025 – Nuovi direttori, entrambi marchigiani, per due aree strategiche dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche: la Struttura operativa dipartimentale (Sod) di Cardiologia e la Sod di Ematologia. Presentati ieri mattina i due nuovi primari dell’ospedale regionale di Torrette, per i reparti di Cardiologia ed Ematologia: sono il dottor Marco Marini (49 anni, originario di Falerone) e la professoressa Antonella Poloni (59 anni, di Macerata). Entrambi i professionisti, figli della sanità anconetana, formati e specializzati ad Ancona, succedono a due figure storiche dell’azienda ospedaliera, il dottor Gian Piero Perna e il professor Attilio Olivieri, a cui è stato rivolto un sentito ringraziamento per il loro prezioso contributo.

Il direttore generale, Armando Marco Gozzini, ha sottolineato come Marini e Poloni siano “figli” dell’Università Politecnica delle Marche, avendo completato il loro percorso di studi e specializzazione proprio presso l’ateneo marchigiano. L’ematologa Poloni ha espresso la sua gratitudine verso i suoi “maestri”, il professor Leoni e il professor Olivieri, e ha delineato gli obiettivi futuri del reparto di Ematologia, puntando sull’eccellenza in ambiti come le malattie rare, i trapianti di midollo e le terapie cellulari con le cellule Car-T.

Il direttore sanitario, Claudio Martini, ha evidenziato l’importanza della Clinica di Ematologia, centro di riferimento extraregionale per le terapie con le cellule Car-T e certificato per il trapianto di midollo osseo, annunciando inoltre l’imminente realizzazione di un nuovo reparto all’avanguardia e l’attivazione del Day Hospital.

Il cardiologo Marini si è detto onorato per l’incarico ricevuto, sottolineando l’importanza della struttura di Cardiologia e Utic come punto di riferimento nazionale e regionale per il trattamento delle patologie cardiologiche. Tra gli obiettivi principali, il miglioramento dei percorsi di cura e l’attenzione costante al paziente. Anche il professor Marco Di Eusanio, direttore del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari, ha elogiato le qualità del dottor Marini, evidenziando come la sua nomina vada nella direzione dell’innovazione e della ricerca. “Grazie a lui in appena tre mesi abbiamo già aumentato del 25% il numero dei ricoveri – ha detto – non i programmati, ma dal pronto soccorso e da emergenze del territorio”.

Entrambi i neo primari hanno ribadito l’importanza dell’intera equipe con cui sono chiamati a lavorare, sempre con l’obiettivo di offrire al paziente il massimo in termini di cure, assistenza e strumenti di prevenzione. “Queste nomine rappresentano un importante tassello nel percorso di consolidamento dell’eccellenza della nostra azienda ospedaliera – ha dichiarato l’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini – riconosciuta per il terzo anno consecutivo come miglior ospedale pubblico d’Italia”.

Il preside di Medicina Mauro Silvestrini ha sottolineato la grande preparazione dei due professionisti che sapranno affrontare il difficile compito di sostituire due colonne dell’azienda, ma anche la sinergia che ospedale e università hanno saputo esprimere sia nell’assistenza dei pazienti sia nel ”progresso e supporto didattico, contribuendo a creare degli ottimi medici”.