Cardiologie aperte nelle Marche per San Valentino: gli screening gratis, ecco quando

Ancona, 7 febbraio 2025 – Sta per iniziare la settimana della prevenzione cardiovascolare “Cardiologie Aperte 2025”, giunta alla 19esima edizione, che farà tappa anche nelle Marche. Da lunedì 10 a domenica 16 febbraio, in occasione di San Valentino. A lanciare l’iniziativa è la Fondazione per il tuo cuore Hcf onlus dei Cardiologi Ospedalieri Anmco (Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri), che da oltre venti anni si impegna attivamente nella ricerca.

Chi partecipa alla campagna

Aderiscono alla campagna l'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche con la Cardiologia ospedaliera e Utic, diretta da Marco Marini, l'ospedale Santa Maria della Pietà con la Cardiologia a indirizzo riabilitativo, diretta da Josephine Staine, e l'ospedale San Salvatore di Pesaro con Cardiologia e Utic guidate da Giovanni Tarsi.

L'importanza della prevenzione cardiovascolare

“Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte nel mondo - ricorda la Fondazione -, è dunque molto importante ridurne l’incidenza. Per realizzare questo obiettivo la prevenzione diventa determinante”.

Durante la settimana la Fondazione attiverà il numero verde 800052233 dedicato ai cittadini che potranno chiamare gratuitamente, da lunedì 10 a venerdì 14 dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16, per porre domande sui problemi legati alle malattie del cuore, alle quali risponderanno 600 cardiologi Anmco delle strutture aderenti all'iniziativa, con 1.300 ore di consulenza cardiologica gratuita.

“L'iniziativa – aggiunge - si svolgerà anche in presenza per l'intera settimana e in alcune cardiologie si eseguiranno gratuitamente screening cardiologici personalizzati e/o dibattiti ed eventi di formazione sulle diverse tematiche".

Prevenzione di genere e comunicazione sociale

Quest'anno la Fondazione desidera "puntare l'attenzione sulla prevenzione di genere poiché spesso le donne trascurano la loro salute e tendono a ritardare l'accesso alle cure cardiovascolari, anche a causa della sintomatologia che frequentemente si differenzia da quella maschile venendo sottovalutata”.

Inoltre, in questa edizione, ci sarà un approfondimento tematico giornaliero sulle pagine social della Fondazione per il tuo cuore, dal lunedì al venerdì, sui seguenti argomenti:

Fibrillazione atriale - lunedì

- lunedì Cardioncologia e cardioncologia di genere - martedì

- martedì Cardiologia di genere - mercoledì

- mercoledì Scompenso cardiaco - giovedì

- giovedì Prevenzione dei fattori di rischio modificabili - venerdì

L'importanza della prevenzione nelle campagne educative

“Le malattie cardiovascolari - dichiara il professor Domenico Gabrielli, presidente Fondazione per il tuo cuore e direttore della cardiologia dell'ospedale San Camillo di Roma - rappresentano la prima causa di ricovero ospedaliero, oltre che di mortalità, ed è quindi necessario portare avanti campagne educative al fine di aumentare la consapevolezza dei cittadini sulla prevenzione e promuovere la salute del cuore. La prevenzione è fondamentale in ogni fase della vita e deve iniziare sui banchi di scuola. Rappresenta infatti l'arma più efficace per contrastare l'insorgenza e la progressione delle malattie”.