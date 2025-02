Carenza farmaci, qual è la situazione in Emilia Romagna

Bologna, 3 febbraio 2025 – "Carenze di farmaci e più in particolare di antibiotici? Dal Covid in avanti ci siano trovati davanti ciclicamente alla carenza di alcuni farmaci. Un problema che quando ha riguardato farmaci specifici, non così di largo consumo, riusciamo comunque a superare, ma quando questa riguarda gli antibiotici e come nell’ultimo anno, in particolare l’amoxicillina, il problema diventa un proprio allarme”. A farci il quadro della situazione carenza- farmaci nella nostra regione è il dottor Massimiliano Fracassi, membro del comitato esecutivo di Federfarma Emilia Romagna.

L’associazione europea dei farmacisti, ci dice che negli ultimi due mesi sono stati 28 i Paesi europei, Italia compresa, che hanno segnalato gravi mancanze di medicinali. In Emilia Romagna cosa sta succedendo?

"L’allarme ha riguardato anche noi in particolari categorie di farmaci, ma ora sta lentamente rientrando”.

A quali farmaci si riferisce?

“Da una parte ci siamo trovati davanti alla carenza di farmaci specifici come il Creon (che viene utilizzato nei casi di pazienti che hanno avuto un trapianto o un’asportazione della cistifellea) e il Luvion ( un diuretico), dall’altra alla categoria degli antibiotici come l’amoxicillina e qui il problema ha riguardato e riguarda certamente una più ampia fascia di pazienti”.

Le cause della carenza dell’amoxicillina?

"Parliamo di un antibiotico che ha un bassissimo costo, e Pfizer ha deciso di interrompere, anche per motivi economici, la produzione quello che tutti conosciamo come Zimox”.

Un farmaco destinato nella maggior parte dei casi all’età pediatrica

“Esatto parliamo di una soluzione, un liofilizzato e un solvente ma mescolare insieme, che proprio perché destinata ai più piccoli deve però avere anche delle caratteristiche di gradevolezza nell’assunzione”.

E il generico non è riuscito a sopperire alla mancanza del farmaco?

“Anche il generico ha avuto problemi di produzione. Da qui l’allarme in termini di carenza del prodotto”.

Quindi cosa è successo?

“L’Emilia Romagna proprio per questo motivo aveva, con una delibera, dato la possibilità alle farmacie di produrre l’antibiotico a partire dalla frantumazione delle compresse, perché le compresse si trovavano, era la soluzione orale quella che mancava. Noi ci siamo detti disponibili anche se si sarebbe trattato di una ultima ratio visto che una delle caratteristiche di cui ho parlato prima, cioè quella della gradevolezza al gusto della soluzione orale, non sarebbe certo stata raggiunta. Ma fortunatamente ora l’allarme sta rientrando".

Si è quindi tornati alla produzione di un generico?

"Sì, esattamente, da qui il mio ottimismo nella soluzione del problema proprio in questi giorni”.

Da chi o da cosa dipende la mancanza di farmaci specifici che negli ultimi tempi sempre più spesso viene segnalata come un’emergenza?

"Certamente un grande ruolo lo svolge la situazione internazionale che stiamo vivendo e la sua ricaduta da un punto di vista economico sul nostro Paese”.

Esistono meccanismi di tutela per chi non può accedere a un medicinale?

“Certamente, le aziende farmaceutiche sono comunque tenute a mantenere una scorta dei farmaci prodotti e a fornirli, su richiesta diretta della farmacia stessa, ai pazienti che non possono accedere ad alternative”.

I pediatri vengono avvisati delle carenze di farmaci specifici per offrire eventualmente un’alternativa reperibile?

"Loro hanno certamente i loro canali informativi ma anche in questo caso la farmacia svolge un ruolo importante informando ad esempio i medici della zona”.