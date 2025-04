Cesare Faldini del Rizzoli spiega la lombalgia: i rimedi per il mal di schiena

Bologna, 11 aprile 2025 – La lombalgia è una patologia diffusa, a cui però spesso si pone rimedio in maniera impropria. A dare i giusti consigli in merito, ospite nei giorni scorsi della trasmissione di Rai3 Elisir, è il professor Cesare Faldini, direttore della clinica ortopedica 1 dell'Istituto Rizzoli di Bologna.

“Spesso ci si accorge – spiega il professor Faldini – di avere forti dolori posteriori, ai lati della colonna vertebrale, nella zona dei fianchi, detta anche dei lombi. Tipicamente vi è un senso di blocco, di rigidità, di difficoltà a piegarsi in avanti. Questa è la lombalgia. Nei casi più gravi il dolore tende a irradiarsi in basso verso la natica, scende posteriormente alla gamba e può arrivare fino al piede. In questo caso, però, il termine giusto, più che lombalgia, sarebbe lombosciatalgia”.

“La causa della lombalgia, quando arriva dalla colonna vertebrale – prosegue Faldini – tipicamente è il sovraccarico funzionale. La colonna vertebrale, che è composta da una vertebra, un disco intervertebrale e la vertebra sottostante (e così via), ha anche nella parte posteriore le faccette articolari: il carico dovrebbe essere sostenuto il più possibile dalla parte posteriore, sulle faccette, come quando stiamo ‘sull’attenti’, ma quasi sempre non è così, e tendiamo a spostare il carico in avanti. Il disco si sovraccarica, quindi si infiamma e ingrossandosi lievemente va ad urtare la radice del nervo che scende, dando il dolore che, se coinvolge la radice del nervo che scende fino alla gamba, arriva anch’esso alla gamba”.

Ma vi possono essere altre cause che comportano uno sfregamento del nervo, come l'artrosi, l'ernia del disco, un disallineamento delle vertebre, fino a patologie più complesse come la spondilolistesi.

Il medico specialista come primo esame proporrà la radiografia; per avere invece una visione dettagliata dei dischi intervertebrali e delle radici spinali è necessaria la risonanza magnetica nucleare. Per chi non potesse fare la risonanza, come i portatori di pacemaker, si può procedere con la TAC.

Dice il dottor Faldini: “La prima cosa è cercare di risolvere la causa, ovvero riportare il peso dove deve stare. Se noi spostiamo il peso indietro, tenendo il petto in fuori, la pancia in dentro, tanto per intenderci, andiamo a scaricare il disco che si è infiammato e il dolore in molti casi passa in modo semplice e veloce. Poi, essendo un nemico della colonna vertebrale lo stare seduti, camminare, con una bella postura eretta e slanciata, è un ottimo metodo per contrarre naturalmente la muscolatura posteriore della colonna”.

Come terapie, innanzitutto è consigliato stare sdraiati o stare in piedi, evitando lunghi momenti a sedere ma anche lo stare sempre sdraiati perché si perde il tono della muscolatura. Poi si consiglia un massaggio che scioglie la muscolatura, riduce la contrattura e infine si può optare per dei farmaci.

Spiega Faldini: “Un tempo si usavano soltanto gli antiinfiammatori ad alto dosaggio, oggi si tende a prediligere una cura con diversi principi attivi a basso dosaggio per ridurre gli effetti collaterali: l'antiinfiammatorio, l'antidolorifico, eventualmente l'antiinfiammatorio cortisonico, il neurotrofico e l'integratore, lavorando in modo sinergico”.

“La maggior parte delle lombalgie e delle lombosciatalgie si curano in modo conservativo, però può capitare che il disco intervertebrale si rompa e un frammentino di disco colpisca la radice del nervo, per cui va rimosso con un intervento. Altro caso è se crolla il disco intervertebrale, cioè la struttura del disco si è proprio rotta, e allora si può costruire un ponteggio, uno spaziatore che non dà movimento, in titanio. Un paziente che fa una stabilizzazione di questo tipo può camminare il giorno dopo l'operazione, essere dimesso in pochi giorni e tornare a una vita normale”.