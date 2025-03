Chirurgia robotica: primo intervento in realtà aumentata

Imola, 22 marzo 2205 – Un software di ricostruzione tridimensionale delle parti anatomiche. È l’ultimo strumento tecnologico utilizzato all’ospedale Santa Maria della Scaletta, teatro nei giorni scorsi di un delicatissimo intervento di chirurgia robotica per l’asportazione di una voluminosa neoplasia al fegato in una giovane donna.

L’équipe di sala era composta dalle dottoresse Maria Fortuna Offi ed Eleonora Geraldi (al tavolo operatorio), dal dottor Michele Masetti, direttore del Dipartimento chirurgico e della unità operativa complessa di Chirurgia (alla consolle), dall’anestesista dottor Alessandro Bandini e dal personale infermieristico del blocco operatorio appositamente formato ed esperto. Era inoltre presente il Professor Riccardo Memeo, docente di Chirurgia alla Libera Università Mediterranea di Bari e massimo esperto in chirurgia epatica robotica, invitato come supervisore nell’ambito delle vaste relazioni di collaborazione che la Chirurgia di Imola detiene in Italia e nel mondo.

“L’intervento chirurgico è stato pianificato minuziosamente, usufruendo della ricostruzione 3D dell’anatomia del fegato e dei rapporti della lesione con i vasi intraepatici – spiega Masetti –. Abbiamo utilizzato una tecnologia che ci è stata resa disponibile in via dimostrativa e che ci ha permesso di procedere con estrema precisione nei piani chirurgici, ottimizzando l’asportazione della lesione e minimizzando i rischi per la paziente, grazie alla guida della ricostruzione 3D inserita nel monitor della consolle robotica ed affiancata al campo chirurgico reale”.

L’utilizzo del Robot da Vinci, a disposizione da circa due anni all’ospedale nuovo grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, ha costituito un enorme passo avanti nell’ambito chirurgico, grazie alle specifiche competenze nel settore dei direttori di Chirurgia, Michele Masetti; Ginecologia, Stefano Tamburro, e Urologia, Marco Garofalo, nonché delle équipe chirurgiche dell’azienda ospedaliera di Bologna Policlinico di Sant’Orsola che settimanalmente operano a Imola.

“Quest’ultimo intervento rappresenta un ulteriore importante passo avanti nella chirurgia oncologica – conclude Masetti –, e nella fattispecie nella chirurgia epatica, dimostrando una volta di più come l’integrazione di tecnologie avanzate e l’esperienza di team multidisciplinari possano portare a risultati straordinari, migliorando la qualità della vita dei pazienti”.

L’integrazione della realtà aumentata della ricostruzione 3D, oltre ad affinare la precisione chirurgica, ha infatti ridotto significativamente il trauma garantendo un recupero post-operatorio estremamente rapido, con una dimissione della paziente in meno di 48 ore.