Circoncisi per la loro fede: "Interventi esenti da ticket. Così tuteliamo i bambini"

Rimini, 5 aprile 2025 – Circoncisioni per motivi religiosi esenti dal ticket, compresi gli esami annessi, dall’elettrocardiogramma ai test ematici. "Una situazione assurda. Almeno paghino il ticket", protestano in tanti.

Come stanno veramente le cose, dottor Domenichelli?

"Con la delibera 256 del 2021 sulle ’modalità di accesso alla circoncisione rituale culturale per la prevenzione degli eventi avversi’ – spiega Vincenzo Domenichelli, il direttore di chirurgia pedriatica dell’ospedale di Rimini e dell’Ausl Romagna – la Regione ha dato indicazioni alle Ausl su come gestire questo tipo di interventi, per contrastare il mercato nero e clandestino. A mio parere è un atto di civiltà".

C’era, e c’è, un giro di operazioni clandestine?

"I genitori spesso si rivolgevano a cliniche private, pagando dai 700 a 2.000 euro. Oppure a chirurghi in giro per l’Italia. L’alternativa era farlo nel loro Paese d’origine. Ma anche questo non è senza rischi".

Ovvero?

"Ci hanno portato in ospedale a Rimini un bimbo cui in Senegal avevano amputato metà pene. E dopo la cicatrizzazione non riusciva più a fare pipì".

C’è chi chiede venga quantomeno fatto pagare il ticket a chi si vuole sottoporre a questi interventi per motivi religiosi.

"L’obiettivo della delibera regionale è quello di ridurre, se non eliminare, il ricorso a pratiche di questo tipo effettuate al di fuori di ogni tipo di controllo e garanzia per i bambini".

Erano tante le situazioni problematiche legate a questo tipo di pratiche?

"Nell’ambito del nostro Paese ci sono stati eventi anche mortali, di bimbi operati in modo non corretto".

E in Emilia Romagna?

"Anche a me, sia a Rimini che in altri ospedali, è capitato di trovarmi davanti a bambini in situazioni drammatiche, anche con emorragie, dopo che erano stati sottoposti a interventi di circoncisione da parte di soggetti non preparati".

C’è un limite di età stabilito dalle disposizioni regionali?

"Sì, c’è un limite minimo, fissato a un anno. Prima di quell’età non operiamo".

Succede che dei genitori invece lo richiedano prima?

"Succede: per chi fa richiesta un anno è già tanto. Ma noi siamo inflessibili: quella è l’età minima".

Esiste anche il limite massimo di età per l’intervento?

"Non è fissato. Noi, in alcuni casi, piuttosto sporadici, abbiamo effettuato circoncisioni a bambini di 3-4 anni, fino a 6. Ma i genitori di solito preferiscono anticipare".

Quanti sono gli interventi effettuati ogni anno all’ospedale di Rimini, in media?

"Circa 200 l’anno, cioè 4-5 a settimana considerando 48 settimane di operatività del reparto".

Nella delibera la Regione scrive che non sono disponibili "dati attendibili" a livello nazionale sulle circoncisioni. Ma si stima che sarebbero "circa 5.000 i bambini sottoposti annualmente a circoncisione in Italia", e circa 6.000 i bimbi "residenti in Italia che vengono circoncisi nei Paesi d’origine dei genitori". E un intervento su 3 viene fatto "fuori dalle strutture del servizio sanitario nazionale". Di qui la scelta della Regione di prevedere gli interventi in esenzione, a tuteta dei bambini.