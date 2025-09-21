La classifica dei chirurghi, Sartelli al terzo posto in Italia: “Un orgoglio per l’ospedale”

Macerata, 21 settembre 2025 – Terzo in Italia, 32esimo nel mondo. Queste le posizioni occupate dal dottor Massimo Sartelli, chirurgo all’ospedale di Macerata, nella graduatoria 2024 stilata dalla Stanford University, in collaborazione con Elsevier, (World’s top 2% Scientists) inerente agli scienziati la cui attività di ricerca ha un forte impatto nel mondo. Molto soddisfatta la direzione dell’Ast, come pure lo stesso Sartelli. Nato a Bergamo 56 anni fa, ma ormai da decenni a Macerata, Sartelli è esperto di infezioni ospedaliere, fondatore e direttore della “Global Alliance for Infection in Surgery”, a cui hanno aderito professionisti di una novantina di paesi, e presidente della Società italiana multidisciplinare per la prevenzione delle infezioni nelle organizzazioni sanitarie (Simpios).

Dottor Sartelli, come vive questo riconoscimento?

“Sottolineato che la graduatoria viene realizzata sulla base delle citazioni dei lavori prodotti in relazione alla attività di ricerca, questi sono risultati che mi gratificano e che ritengo siano motivo di orgoglio anche per il nostro ospedale. Vedere nella graduatoria il Macerata Hospital accanto a realtà molto più grandi e che possono contare su tante più risorse e mezzi, sorprende positivamente, anche perché la mia attività di ricerca si svolge al di fuori del mio lavoro in ospedale: la sera dopo cena, la notte, la domenica. Sono molto contento: questo aiuta mia moglie e le mie due figlie a capire il perché di tanto impegno”

Quante sono al momento le sue pubblicazioni?

“Oltre 500, 346 delle quali indicizzate su PubMed, una delle principali banche dati di ambito biomedico, costituita da circa 30 milioni di citazioni bibliografiche della letteratura scientifica provenienti dalla banca dati Medline, da riviste nell’ambito delle scienze della vita, e da una collezione di ebook online”.

Nel 2021 il presidente Sergio Mattarella l’ha nominata Cavaliere per essersi distinto nella gestione Covid. Che cosa ci ha insegnato la pandemia?

“Nel 2021, in una logica di condivisione e scambio, contribuii a mettere a punto, per l’assistenza e la cura dei pazienti Covid, un modello multidisciplinare composto non solo da infettivologi e pneumologi, ma anche cardiologi, internisti e chirurghi. La pandemia avrebbe dovuto insegnarci tante cose, anche perché se ne presenteranno altre, anche se non sappiamo quando. Purtroppo oggi viviamo un mondo di grandi turbolenze globali in cui si è incuneata una pericolosa tendenza antiscientifica. Medicina, scienza e politica viaggiano su rette parallele, ma non devono sovrapporsi. Mi auguro che la Medicina resti libera da interferenze politiche e mantenga i suoi fondamenti di integrità, collaborazione e trasparenza”.

Quali le sfide con cui siamo chiamati a misurarci?

“Sono diverse, ma direi fondamentalmente tre. La prima riguarda i cambiamenti climatici con effetti significativi sull’ambiente – e quindi sulla salute – di cui abbiamo già segnali evidenti: si pensi, ad esempio, alla diffusione della West Nile. La seconda è la resistenza agli antibiotici: serve uno sforzo enorme per evitarne l’abuso. E, poi, pesante è l’impatto delle guerre, visto che producono sempre un’emergenza sanitaria”.