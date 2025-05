Consiglio superiore di Sanità 2025: chi sono i quattro bolognesi nominati

Bologna, 31 maggio 2025 – Ci sono anche quattro bolognesi tra i membri del nuovo Consiglio superiore di Sanità per il triennio 2025-2028.

Sono la professoressa e i professori: Eleonora Porcu, Antonio Gasbarrini, Andrea Lenzi ed Eugenio Brunocilla per il triennio 2025-2028. Il provvedimento elenca i 30 componenti non di diritto, conferma i membri di diritto e definisce la durata dell’incarico e le modalità di funzionamento. Solo cinque le conferme tra le quali c’è la professoressa Porcu.

Nel Consiglio superiore di Sanità vengono chiamate eccellenze da ogni parte d’Italia, in quanto saranno loro a fornire pareri e supporto tecnico su tutte le principali questioni sanitarie, dalla ricerca scientifica all’organizzazione dei servizi, contribuendo a garantire la tutela della salute pubblica e a cercare di migliorare il Servizio sanitario nazionale.

Chi sono

Impossibile anche solo riassumere i curriculum dei quattro specialisti bolognesi (alcuni sono nati in città poi per varie ragioni si sono spostati in altre importanti città, altri sono arrivati per frequentare l’università di Bologna e sono rimasti negli ospedali felsinei), tante sono le esperienze e le competenze, quindi ne verranno indicate solo alcune.

Eleonora Porcu, laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Bologna con il massimo dei voti e con Lode e specializzazione in Ostetricia e Ginecologia sempre a Unibo (massimo dei voti), pioniera della fecondazione assistita, del professor Carlo Flamigni, ha diretto per 40 anni il centro di Procrezione medicalmente assistita del Policlinico Sant'Orsola: ha fatto nascere qualcosa come 5.000 bambini.

Antonio Gasbarrini, laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bologna, è specialista sia in Medicina Interna che in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva. Ha frequentato, tra gli altri, la Clinical and Research Fellow in Gastroenterology il Liver Transplantation Department dell'Università di Pisttsburgh (Usa). È preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia e ordinario di Medicina Interna all'Università Cattolica del Sacro Cuore, direttore della Unità operativa complessa di Medicina Interna e Gastroenterologia e del Centro Malattie dell’Apparato Digerente della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli, a Roma.

Andrea Lenzi, laurea in Medicina e Chirurgia all'università di Roma la Sapienza, professore emerito in Endocrinologia dello stesso Ateneo, già presidente del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è membro del Comitato Nazionale per la Valutazione della Ricerca (CNVR) del MIUR e Direttore della Cattedra UNESCO Chair on education and research for improved Urban Health and wellbeing in cities.

Eugenio Brunocilla, laurea in Medicina e Chirurgica dell’Università degli Studi di Bologna, specializzazione in Urologia presso l'Alma Mater (entrambi con il massimo dei voti), ha anche conseguito il Diploma EBU European Board of Urology. È L’attuale direttore dell’Urologia del Policlinico Sant’Orsola.