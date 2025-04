Curare la leucemia riducendo i costi, premiato il progetto Lia: ecco perché e i risultati

Ferrara, 17 aprile 2025 – Ridurre i costi e il numero di posti letto in ospedale risparmiando fino a 17 milioni di euro l’anno, prendendosi cura dei pazienti affetti dalla Leucemia Mieloide acuta. Questo è il sogno, divenuto realtà, del nuovo modello di assistenza sanitaria sviluppato dall’Aou Sant’Anna di Ferrara e da Humanitas Research Hospital di Milano che si è appena aggiudicato il ‘Cracking Cancer Award’.

Il premio

Il primo posto infatti, nell’ambito del Cracking Cancer Forum 2025 dei giorni scorsi, è andato al ‘Progetto Lia – Value Based Healthcare per la Leucemia Mieloide Acuta’. Il riconoscimento sancisce il successo di un modello innovativo di assistenza sanitaria “capace di trasformare concretamente la gestione della leucemia mieloide acuta in Italia, con benefici misurabili per pazienti, caregiver e sistema sanitario”.

A ritirare il riconoscimento sono stati Matteo Della Porta, ordinario di Oncoematologia all’Humanitas University Hospital di Milano, Maria Rosaria Natale, Ceo della società di consulenza sanitaria Your Business Partner, e Felice Bombaci, coordinatore nazionale dei Gruppi Pazienti AIL.

Il progetto e i risultati

Il progetto, sviluppato con il contributo non condizionato di Otsuka, è stato realizzato da giugno a dicembre 2024 nei due centri di eccellenza. Il ‘Lia’ ha introdotto un modello di Value Based Healthcare applicato alla Leucemia Mieloide Acuta, una forma di tumore rara ma particolarmente aggressiva che ogni anno colpisce circa 2.100 persone in Italia, soprattutto anziani. Attraverso un approccio integrato, che ha coinvolto 18 clinici e oltre 100 pazienti e caregiver, il progetto ha “ridefinito i percorsi di cura esistenti con l’obiettivo di migliorarne l’efficacia, l’accessibilità e la sostenibilità”. Con questo nuovo modello si è arrivati, secondo l’analisi, a ridurre del 50% i costi dei day hospital e le complicanze cliniche, del 20% l’occupazione dei posti letto ospedalieri e ha generato una stima di risparmio potenziale per il Servizio Sanitario Nazionale pari a 17,2 milioni di euro l’anno.

Lia ha inoltre sottolineato l’impatto economico diretto sulle famiglie, con un costo medio di oltre 12.000 euro sostenuto dai pazienti nel primo anno di trattamento, spesso coperto con risparmi o prestiti. “Il cuore pulsante del progetto è stato l’ascolto attivo delle persone coinvolte”, fanno sapere. Attraverso interviste semi-strutturate, analisi dei bisogni e workshop di co-design si è arrivati a comporre un quadro preciso delle esperienze vissute e delle priorità reali di pazienti e caregiver.

“Il risultato è un modello di cura connesso con il territorio, più fluido, più umano, ma anche più efficiente”. Ora, l’obiettivo è estendere Lia a livello nazionale: il percorso prevede un’analisi del rischio regionale per adattare il modello alle diverse realtà, garantendo standard di sicurezza e continuità assistenziale. Fondamentale sarà anche il coinvolgimento dei decisori pubblici e dei key opinion leader per favorire l’adozione e la diffusione del modello nei territori.