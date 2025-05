Dalla Puglia a Reggio per partorire: al Santa Maria è nato il piccolo Sole

Reggio Emilia, 19 maggio 2025 – Dalla Puglia a Reggio Emilia per partorire. Una luce di speranza in un’epoca dove la denatalità la fa da padrone. Anzi, un Sole come il nome del piccolo nato da mamma Tania e papà Livio, coppia lombarda di origine, ma domiciliata a Trani. I due hanno scelto l’Arcispedale Santa Maria Nuova come luogo ideale per la nascita del figlio.

Tania, alla sua terza gravidanza e con un feto in presentazione podalica, dopo varie ricerche ha scelto il nostro ospedale per il parto. “Abbiamo considerato il Santa Maria Nuova di Reggio come la scelta migliore, combinando parametri come la qualità dell’ostetricia, il tasso di successo dei rivolgimenti nei feti podalici e la possibilità di partorire per via vaginale anche un bambino in presentazione podalica”.

Tania e Livio hanno contattato la sala parto dell’ospedale reggiano e si sono accordati sulle tempistiche del ricovero. Sono saliti in treno da Trani a Reggio e si sono presentati nella giornata programmata per eseguire un rivolgimento per manovre esterne. Grazie all’esperienza degli operatori il bimbo è stato così posizionato “correttamente”, con la testa in basso.

I coniugi pugliesi, nonostante potessero scegliere di tornare in Puglia per il parto (che avrebbe potuto essere un parto vaginale, e non un taglio cesareo, vista la presentazione del feto), hanno invece deciso di voler dare alla luce il loro bambino a Reggio.

Dopo una veloce induzione, venerdì scorso è nato Sole, che ha riempito di gioia i cuori dei genitori e ha confermato che il lavoro di squadra di ginecologi e ostetriche è stato vincente.

“Auguriamo ogni bene al piccolo Sole e alla sua famiglia e si congratula con tutta l’équipe di ostetricia e ginecologia, diretta dal dottor Lorenzo Aguzzoli, per la professionalità dimostrata", il messaggio della direzione Ausl di Reggio Emilia.