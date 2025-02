Diabete, casi in crescita: come combatterlo

Ravenna, 18 febbraio 2025 – I diabetici sono sempre di più, ma la causa non è (solo) da ricercare nei nostri stili di vita, ma anche nell’invecchiamento della popolazione con l’allungamento della vita. Lo spiega Paolo Di Bartolo, direttore dell’unità operativa di Diabetologia di Ravenna: “Nel 2024 i diabetici erano in media circa 8 su 100 – spiega –. Si tratta prevalentemente di persone col diabete di tipo 2, che tipicamente si associa ad altre condizioni. L’80% delle persone con diabete di tipo 2 presenta un quadro di sovrappeso e il 50% di obesità. Ma l’esplosione di questa malattia non è solo correlata alla prevalenza del sovrappeso e dell’obesitè, con una connotazione decisamente negativa, ma è correlata anche all’aumentare dell’età: l’invecchiamento della popolazione che vive nella provincia di Ravenna.

Con l’aumentare dell’età cresce anche il rischio di sviluppare il diabete, e infatti ci accorgiamo che il 65% dei malati ha più di 65 anni e il 35% più di 75. Se infatti nella popolazione hanno il diabete 8 persone su cento, ma tra gli over 75 saliamo a quasi 30 su cento. Quindi abbiamo aumentato l’aspettativa e la qualità di vita, che è molto positivo, ma con ciò aumenta anche il numero delle persone che vivono col diabete”.

Fondamentali sono gli stili di vita: mangiare sano e fare movimento. “L’Igiene pubblica dell’Ausl in provincia di Ravenna ha messo in piedi percorsi assistenziali per persone con sovrappeso o obesità che partono dal territorio, col coinvolgimento dei medici di base – spiega Di Bartolo –. Sono nati i gruppi di cammino e iniziative per educare le persone ad abitudini alimentari corrette, con primi risultati incoraggianti. Tornando al diabete, la medicina ha fatto passi da gigante, con farmaci innovativi a disposizione da qualche anno per le persone con diabete di tipo 2 che hanno dimostrato di ridurre i rischi di sviluppare malattie cardiorenali e vedere quindi aumentare l’aspettativa di vita”.

Le complicanze legate al diabete sono tante: “In primis le malattie cardiovascolari e renali – dice di Bartolo –. Poi per le persone con diabete e obesità c’è il rischio di malattie respiratorie quali la sindrome dell’apnea ostruttiva, di patologie osteoarticolari e a queste si associa un maggiore rischio di andare incontro a malattie neoplastiche: le persone vivono con uno stato infiammatorio cronico alterato, e questo aumenta il rischio di andare incontro a malattie di tipo oncologico”.

Il diabete è così frequentemente associato all’obesità che in medicina si è cominciato ad associare le due cose anche nella terminologia e, quindi, a parlare di ’diabesità’: “Le persone con obesità hanno un elevato rischio di sviluppare il diabete – aggiunge Di Bartolo –. Ciò ci permette di introdurre, appunto, questo nuovo concetto di malattia”.