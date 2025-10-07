Disturbi alla vista nei bambini: l'allarme del primario sull'uso eccessivo di smartphone e pc

Forlì, 7 ottobre 2025 – Un tempo erano i pomeriggi passati all’aperto a scandire il tempo dell’infanzia. Oggi, nella società digitale, qualcosa è cambiato e l’effetto si vede anche sulla salute visiva: la miopia e altri disturbi nei bambini sono in crescita. A fare il punto è Giacomo Costa, direttore di Oculistica del Morgagni-Pierantoni.

Costa, state riscontrando un aumento anche in provincia?

“Sì, nelle diagnosi di miopia. In Italia ne è affetta circa il 25% della popolazione, pari a 15 milioni di persone, e l’accertamento avviene in età sempre più precoce. Se rapportiamo questi dati alla provincia di Forlì-Cesena, che conta circa 400mila abitanti, possiamo stimare che siano 100mila le persone colpite, in forme più o meno gravi. Questi numeri riguardano l’intera popolazione, ma se ci concentriamo sulla fascia pediatrica è evidente che la percentuale è destinata ad aumentare. A preoccuparci è questa vera e propria ‘mio-epidemia’: la miopia in età adulta si associa a complicanze importanti come glaucoma, distacco di retina e maculopatia”.

Quali sono gli altri disturbi visivi che riscontrate più spesso nei piccoli pazienti?

“Ipermetropia e astigmatismo vengono diagnosticati con maggiore frequenza rispetto al passato, sia perché i genitori sono più attenti, sia grazie ai programmi di screening consolidati nelle scuole. Una diagnosi precoce di difetti refrattivi elevati associati ad ambliopia, il cosiddetto ‘occhio pigro’, è un passaggio fondamentale nella crescita del bambino: consente di iniziare tempestivamente una terapia che favorisce il completo sviluppo dell’occhio. Al contrario, un ritardo nella diagnosi riduce l’efficacia delle cure”.

Giacomo Costa, direttore di Oculistica del Morgagni-Pierantoni

Quanto incidono l’uso prolungato di tablet, smartphone e pc sulla vista dei giovani?

“Esiste una vasta letteratura che conferma l’associazione tra uso prolungato dei dispositivi digitali e aumento del rischio di miopia. Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Jama nel febbraio 2025 lo evidenzia chiaramente: con un’esposizione inferiore a un’ora al giorno il rischio di insorgenza o progressione non è significativo, ma ogni ora in più comporta un incremento del 21%. Superate le quattro ore quotidiane, il rischio è quasi certo”.

Oltre alla tecnologia, quali altri fattori possono incidere?

“L’esposizione alla luce solare può contribuire a prevenire o rallentare la progressione della miopia. La luce, infatti, stimola le cellule della retina a rilasciare dopamina, nota come ‘ormone del piacere’ perché di solito è associato a situazioni gratificanti. Questo neurotrasmettitore rallenta l’allungamento del bulbo oculare, processo determinante nell’insorgenza della miopia. Se consideriamo i bambini che trascorrono molto tempo in ambienti chiusi, con scarsa esposizione alla luce naturale e un uso prolungato dei dispositivi digitali, otteniamo il cocktail perfetto per l’insorgenza e la progressione della malattia”.