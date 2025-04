Donazioni di organi in Emilia Romagna: la classifica dei comuni più virtuosi

Bologna, 8 aprile 2025 – Castel d'Aiano, in provincia di Bologna, è il comune più generoso dell'Emilia-Romagna per la donazione degli organi. È questo quello che emerge dal report del Centro nazionale trapianti che analizza i numeri delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti registrate nel 2024 al rinnovo delle carte d'identità nelle anagrafi di 7.497 Comuni italiani.

A caratterizzare il 2024 è stato diffuso un aumento delle opposizioni rispetto agli anni precedenti. Il report, divulgato in vista della Giornata nazionale della donazione degli organi, prende in analisi come indicatori o la percentuale dei consensi, quella delle astensioni e il numero dei documenti emessi.

Le città sul podio in Emilia-Romagna

Per il 2024 il comune montano di Castel D’Aiano, nella provincia di Bologna, ha ottenuto la prima posizione regionale grazie a un indice del dono dell’81,61%, con una percentuale di consensi dell'85,5%: 136 sì su 159 dichiarazioni registrate, 23 no; gli astenuti sono stati il 28,4%.

Sul podio, come secondo e terzo posto, anche Castel Guelfo di Bologna e Casteldelci, in provincia di Rimini. Castel Guelfo si aggiudica il secondo posto con un totale di 282 consensi su 338 dichiarazioni, quindi una percentuale di sì dell’83,4% e un indice del dono del 76,31%. Il terzo posto va invece a Casteldelci con indice 75,04, registrando l’81% dei consensi, contro il 18,2% dei no e il 37,1% di astensioni. A seguire, quarto e quinto posto sono occupati da Gazzola (Piacenza) con il 74,50 e Castrocaro Terme e Terra Del Sole (Forlì-Cesena) con 74,30.

Anche se si osserva la classifica delle città con più di 100mila abitanti, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna si difende bene. Al quinto posto si trova infatti Ferrara, mentre al decimo si trova Bologna.

I comuni meno generosi

È Piacenza la provincia con i tre comuni meno generosi della regione: Ottone, Coli e San Pietro in Cerro chiudono infatti la classifica con indici del dono del 46,31, 44,05 e 32,87.

Quarto e quinto posto, nella classifica al negativo, sono invece occupati dalla provincia di Parma: Corniglio e Colorno arrivano a 47,84 e 46,39.

La situazione regionale

Complessivamente lo scorso anno l'Emilia-Romagna ha raccolto tra i propri cittadini circa 304mila dichiarazioni di volontà alla donazione degli organi, un numero leggermente inferiore a quello dell’anno precedente.

Nel 2023, infatti, la percentuale di dichiarazioni presentate ai comuni della regione è stata del 97,6%, mentre nel 2024 di 97,3%. I numeri parlano del 56,5% di sì contro un 43,5% di no. Una percentuale, quella delle opposizioni, in crescita. Se nel 2023 la percentuale di no si aggirava intorno al 29,1%, nel 2024 la soglia cresce e si attesta sul 33,5%. Nel complesso, in regione, sono 321 i comuni nei quali è attiva la possibilità di registrare la dichiarazione di donazione, su 330 totali. Dunque, con una media di 97,27% di copertura, l’Emilia Romagna si posiziona sopra la media nazionale (94,85%) ma non raggiunge la disponibilità totale, che invece è garantita in Piemonte, Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia.

Il commento

"Negli ospedali del nostro Paese - dichiara il direttore del Centro nazionale trapianti Giuseppe Feltrin - non sono mai stati realizzati tanti trapianti e prelievi di organi come nell'ultimo anno, grazie alla generosità dei tanti donatori, mentre nei Comuni non accennano a diminuire i nostri concittadini che scelgono di dire 'no' alla donazione. Da un lato, la nostra rete trapiantologica migliora dal punto di vista clinico-scientifico e sotto il profilo organizzativo, ed è in grado di individuare un numero crescente di donatori potenziali, anche grazie alla donazione a cuore fermo. D'altro canto, però, soprattutto in alcune fasce d'età, tante persone faticano a dichiarare la propria volontà di donare mentre rinnovano il documento e finiscono per registrare un ‘no’ che, pur revocabile, potrebbe in futuro rischiare di condizionare in negativo la nostra capacità di trovare organi compatibili per i tantissimi pazienti in attesa di trapianto”.