L’ecografo intelligente arriva in reparto

Fano, 19 marzo 2025 – Profilglass ha donato all’Ast provinciale un ecografo dotato di intelligenza artificiale e un telescopio per i reparti dell’ospedale Santa Croce. “Ringraziamo Profilglass per il gesto di generosità – ha dichiarato il direttore generale Alberto Carelli –. Questa donazione ci consentirà di migliorare la qualità dei servizi offerti ai pazienti, dotando i reparti di attrezzature all’avanguardia. È un segno tangibile di come la collaborazione tra il mondo imprenditoriale e il sistema sanitario possa portare benefici concreti alla comunità”.

“Si tratta di un ecografo – fanno sapere dall’Ast – destinato alla Unità operativa complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva che affiancherà un’apparecchiatura già esistente e permetterà di aumentare le ecografie. Il dispositivo offre immagini di altissima qualità ideali per la valutazione delle patologie epatiche e di strumenti avanzati per l’analisi della steatosi epatica. L’altro dispositivo è un telescopio, un cavo luce a fibre ottiche e un monitor medicale, destinato alla sala operatoria del blocco operatorio di chirurgia. Le attrezzature sono un investimento importante e saranno utilizzate per interventi di laparoscopia per laparocele ed ernia ombelicale”.

“Questa donazione – ha commentato Laura Paci – è il nostro modo di ringraziare il personale dell’ospedale, dal direttore generale ai medici, agli infermieri e ogni singolo membro dello staff, per il lavoro che svolgono ogni giorno. L’ospedale di Fano rappresenta un presidio fondamentale per il territorio e un punto di riferimento essenziale per la salute dei cittadini. Come Profilglass siamo felici di contribuire a dotarlo delle migliori attrezzature mediche”.