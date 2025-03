Dramma Endometriosi, trattati 1000 casi l’anno: “Malattia che rovina le donne e le famiglie”

Modena, 29 marzo 2025 – Ieri, 28 marzo si celebrava la giornata dedicata all’endometriosi: se ne parla di più oggi ma resta in realtà una patologia ancora poco conosciuta, nonostante in Italia colpisca oltre tre milioni di donne. Una patologia cronica, invalidante di difficile diagnosi. La rete provinciale modenese è incardinata sul Centro Endometriosi e dolore pelvico cronico del Policlinico, punto di riferimento di secondo livello dell’Area Vasta Emilia – Nord e l’Ambulatorio dell’ospedale di Carpi, centro di primo livello.

“Una malattia subdola, con aspetti misconosciuti per la sua complessità, che colpisce la donna, la vita della famiglia, le relazioni sociali. “Una patologia che richiede un approccio multidisciplinare che deve coinvolgere diversi specialisti, da quelli ospedalieri a quelli che operano sul territorio”, spiega Antonio La Marca, direttore dell’Ostetricia e Ginecologia dell’Aou.

“L’attività ambulatoriale specialistica per la malattia endometriosica esegue più di 1000 prestazioni all’anno a fronte di un enorme impegno di trattamento chirurgico che dall’apertura del nostro Centro, nel 2017, ha visto eseguire più di 1000 procedure chirurgiche”, aggiunge il dottor Carlo Alboni, responsabile della struttura semplice di chirurgia ginecologica mini-invasiva e robotica del Policlinico e referente del Centro Endometriosi.

Con una risoluzione, a prima firmataria la consigliera Ludovica Carla Ferrari, il Pd ha chiesto alla giunta regionale un impegno ancora maggiore sul tema. “Il Governo anche sull’endometriosi, così come su molto altro, è timido e poco efficace – interviene Ferrari. Ecco perché tante pazienti sono costrette a spostarsi verso l’Emilia Romagna per trovare ascolto e cura. E di questa realtà sono venuta a conoscenza grazie allo straordinario lavoro di associazioni di volontariato come quella guidata da Sara Beltrami, troppo spesso lasciate sole, ma in questo caso mi ero presa un preciso impegno in campagna elettorale e a questo daremo attuazione nel tempo – afferma. La consigliera chiede che la Regione rafforzi con risorse, con professionisti coinvolti (pediatri) e con formazione a tutti i livelli i percorsi Pdta sull’endometriosi.

“E per le lavoratrici chiediamo che la Regione lavori con il Governo al riconoscimento di questa patologia come limitante la capacità lavorativa, affinché tutele come il congedo mestruale, lo smart working e l’accesso pieno ai benefici della legge 104, oggi inaccessibili per moltissime donne, diventino un diritto”. “L’impegno della consigliera Ferrari rappresenta un passo importante per il riconoscimento dell’endometriosi – sottolinea l’attivista e promotrice della petizione endometriosi, Sara Beltrami – L’iniziativa ha dato voce alle 15mila persone che hanno firmato la petizione ’Endometriosi: firma adesso!. Le firme rappresentano una richiesta chiara e urgente di ascolto, diritti e cure adeguate, proveniente non solo dalle donne che convivono con la malattia, ma anche dai professionisti sanitari che ogni giorno si confrontano con le carenze del sistema. Grazie a questa mobilitazione, si è aperto un vero dibattito politico su un tema troppo a lungo ignorato. Ma questo non può e non deve restare un intervento circoscritto alla Regione. La battaglia per il riconoscimento dell’endometriosi non è solo una questione di salute, ma anche di equità e diritto alla cura”.