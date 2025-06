L’estate all’improvviso, picchi fino a 35 gradi: “Indispensabili frutta, verdura e sali minerali”

Ascoli Piceno, 8 giugno 2025 – Picchi fino a 35 gradi. Forse un po’ troppi, per un’estate partita decisamente in anticipo. Il caldo torrido di questi giorni, va detto, è arrivato all’improvviso. Prendendo tante persone alla sprovvista. E le previsioni, sotto questo punto di vista, non tranquillizzano. La prossima settimana, infatti, l’Italia centrale sarà interessata da una nuova ondata di caldo africano che porterà la colonnina di mercurio intorno ai 38-40 gradi, valori decisamente anomali per il periodo.

Il medico di famiglia Italo Paolini

Dottor Italo Paolini, come possiamo garantirci una buona idratazione?

“Innanzitutto con sali minerali, frutta e verdura. Sono indispensabili. Per i sali, però, se una persona assume dei farmaci particolari è bene che ne parli sempre con il proprio medico. Poi bisogna bere parecchia acqua ed evitare di uscire nelle ore più calde. E’ anche fondamentale coprirsi il capo quando si è esposti al sole”.

Possono esserci problemi di pressione con tali temperature?

“Per coloro i quali sono in terapia con farmaci per la pressione arteriosa consiglio di controllare la pressione con una certa frequenza. Almeno per una settimana, ad esempio, sia al mattino che alla sera, quindi due volte al giorno. La pressione può tendere ad abbassarsi, con questo caldo. Se i valori non sono nella norma, è bene rivedere la terapia con il proprio medico ed eventualmente ridurre i dosaggi dei farmaci”.

Chi ama lo sport ed è abituato a ritagliarsi del tempo in pausa pranzo, cosa deve fare ora? Cambiare completamente le proprie abitudini?

“Eh, direi proprio di sì. Le uscite e l’attività fisica andrebbero fatte nelle prime ore della mattinata o la sera, quando fa più fresco. E’ ovvio che in pausa pranzo si è nella fase più calda della giornata ed è altamente sconsigliato. Questo caldo, arrivato così improvvisamente, dobbiamo cercare di affrontarlo con le giuste precauzioni per non incorrere in malori”.

In questi giorni molte persone hanno la febbre: c’è una correlazione, secondo lei, con il cambio repentino di temperatura?

“Questo non lo so. Però, di certo, durante la giornata si suda e, se la sera si abbassa la temperatura, lo sbalzo termico può anche portare qualche linea di febbre. Bisogna però considerare il fatto che se ci si misura la febbre dopo essere stati per diverso tempo al sole è normale che ci sia un aumento della temperatura corporea”.

Un’ultima curiosità sui condizionatori: lei li consiglia o fanno male?

“Certamente non è consigliabile spararsi addosso dell’aria fredda. Meglio optare per la deumidificazione. Se si vuole usare il condizionatore, a mio avviso, non bisogna scendere sotto ai 24 gradi. Meno sbalzi termici ci sono e meno rischiamo di ammalarci”.