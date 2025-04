Focus sulla menopausa, la ricerca del benessere: ginecologia, ma non solo

Bologna, 12 aprile 2025 – Ogni donna in pre e post menopausa ha le sue manifestazioni corporee che la mettono a disagio. Sta a noi ginecologi abbracciarle, ascoltarle e istruirle, facendo capire loro che tutto è risolvibile, capendo che ogni donna ha il suo schema terapeutico. La dottoressa Stefania Alfieri ha da sempre a cuore questo tema e lo manifesta ogni giorno con convegni, incontri e congressi. È il caso di quello che ieri ha presidiato al Royal Hotel Carlton con un alto livello di relatori ed esperti in materia. Da Udine a Campobasso, passando per Napoli, Genova, Milano e Roma. Un incontro fatto ad hoc per analizzare il pre e il post menopausa in una donna, per far sì che ci sia un benessere in lei, intersecando ginecologia, cardiologia e oncologia ovarica. Ma passando anche per la nutraceutica, il metabolismo, l’osteoporosi, il sistema endocrino, il seno e tanti altri ormoni e neurotrasmettitori che possono condizionare la vita di una donna.

"La donna raggiunge un’epoca della vita dove ha tante manifestazioni che la fanno sentire a disagio a causa della scomparsa dei propri ormoni. La memoria è vacillante, ci sono difficoltà di sonno, stress, vampate di calore, palpitazioni o ipertensione. Qui dobbiamo essere presenti noi ginecologi, abbracciando la donna, ascoltandola e istruendola, facendo capire loro che è tutto normale e risolvibile, che lo squilibrio si può riequilibrare – prosegue Alfieri, ginecologa –. Ci sono tante terapie sostitutive e ogni donna ha la propria, quella più giusta. Non tutte le cure sono quindi idonee alla stessa donne, ognuna ha il suo schema terapeutico ormonale o non ormonale". In tre sessioni durante la giornata si sono approfondite la pre menopausa, la transizione e la post menopausa. Ma anche la nutraceutica che bisogna seguire e l’oncologia e la ginecologia, ragionando sul tema della prevenzione. Nei panel in Sala Imperiale, davanti a 120 presenti, si sono alternati tra moderazioni, lezioni, approfondimenti, studi e aggiornamenti, i seguenti dottori e dottoresse: Giovanni Grandi di Modena, Costantino Di Carlo di Napoli, Silvia Maffei di Pisa, Stefano Lello di Roma, Angelo Cagnacci di Genova, Anna Capozzi di Roma, Lorenza Driul di Udine, Marco Gambacciani di Pisa, Filippo Murina di Milano, Vincenzo De Leo di Siena, Giovanni Scapagnini di Campobasso, Anjeza Xholli di Genova, Angelamaria Becorpi di Firenze, Annibale Volpe di Modena, Demetrio Costantino di Ferrara e Anna Pasi di Ravenna.

È stato ricordato anche il professor Giovanni Scambia, deceduto meno di due mesi fa, il quale doveva essere presente con una lectio magistralis sul tumore ovarico e la menopausa precoce. Un altro tema cruciale che rientra nell’ampia visione di ciò che è la menopausa. "Un argomento molto importante. Un tema che bisogna affrontare anche a livello locale con la popolazione, con eventi formativi e gratuiti. Io mensilmente lo faccio". Una missione aggiuntiva quindi, dopo quella della ricerca e della professione medica: informare i cittadini dell’importanza di questo tema.