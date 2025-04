Gastroenterologia fa scuola: “Qui un modello virtuoso che coinvolge il paziente”

Fermo, 5 aprile 2025 – Quando si soffre di una malattia cronica quello che serve è un percorso complessivo di cura, una presa in carico a tutto tondo, qualcosa di ben strutturato che consenta di garantire qualità della vita. Fa scuola in questo il percorso dedicato alle malattie infiammatorie intestinali croniche, le ‘Mici’, la rivista mensile Mondo sanitario ha dedicato il numero di gennaio 2025 interamente all’esperienza fermana che risponde a tutte le caratteristiche per una presa in carico complessiva del problema che riguarda una percentuale importante di persone, 3500 i casi in tutte le Marche, 1200 i pazienti in carico alla gastroenterologia del Murri, diretta dal professor Giampiero Macarri che spiega: “Siamo stati messi in condizione di lavorare al massimo anche in questo settore, per noi le malattie infiammatorie croniche sono un focus importante del nostro lavoro, insieme con i disturbi bilio pancreatici.

Con le malattie infiammatorie croniche parliamo di un disturbo raro ma non eccezionale, chi affronta questa problematica si trova realmente in difficoltà e parliamo quasi sempre di persone giovani. Nel 2024 abbiamo coperto circa 1890 visite ambulatoriali dedicate, possiamo contare su tre sedute settimanali, nel nostro ambulatorio che è ad accesso libero per i pazienti già diagnosticati”. Il cuore di tutto il percorso sta nel mettere a punto un percorso preciso che consente di non doversi rivolgere al Cup ma di avere agevolazioni e esami già predisposti, di essere seguiti in ogni passaggio, un protocollo che coinvolge varie specialità e che consente all’Ast di richiamare pazienti anche da fuori territorio, Ascoli e Macerata per lo più.

A coordinare gli ambulatori Mici è la gastroenterologa Simona Piergallini che spiega: “In sostanza i pazienti che soffrono di malattie intestinali croniche entrano in un sistema preciso, tutte le prestazioni ambulatoriali sono fornite da noi. Abbiamo seguito le indicazioni nazionali del centro di Bologna e ci siamo adoperati per studiare un modello virtuoso che coinvolge lo stesso paziente, nell’approccio alla diagnosi, nello studio di una terapia individualizzata sulla vita di ciascuno, sull’ottimizzazione delle risorse che ci consente di seguire per anni i pazienti che purtroppo non possono guarire ma devono avere una qualità della vita ottimale”. Si lavora a stretto contatto con l’associazione regionale di pazienti Amici, per capire sempre le esigenze delle persone, per sostenere ogni storia: “Quando arriva la diagnosi molti si sentono sopraffatti, devono imparare a organizzarsi in maniera diversa, seguire le indicazioni di un nutrizionista. La nostra infermiera IBD Care, Letizia, organizza visite e accertamenti senza che il paziente debba mai passare al Cup. Stiamo mettendo a punto una serie di interventi anche nelle scuole per aiutare il personale a gestire in maniera ottimale le esigenze di uno studente che soffre di malattie infiammatorie croniche”. “Tutto questo ci ha consentiti di essere indicati come modello di gestione da una autorevole rivista come Mondo sanitario” conclude il direttore Roberto Grinta.