Il dottor Gianluca Svegliati Baroni spiega le malattie del fegato: come ridurre i rischi

Ancona, 12 aprile 2025 – Nel mondo le patologie al fegato toccano 1,5 miliardi di persone e sono la terza causa di morte al mondo. Così, in vista del 19 aprile, data della Giornata Mondiale del Fegato, l'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche ribadisce con forza come l'alimentazione sia decisiva per la salute, del fegato e non solo. E, parlando di alimentazione, l’Aoum consiglia di puntare sulla dieta mediterranea, il modello tradizionale per un “perfetto stile di vita”.

L’importanza dello stile di vita

Il fegato è un organo vitale e molto delicato, tra i cui compiti c'è soprattutto quello di “coordinare e regolare il nostro metabolismo”. E così, “per un stile di vita adeguato - osserva il professor Gianluca Svegliati Baroni, Responsabile dell'Unità Operativa del Danno Epatico e dei Trapianti dell'Azienda Ospedaliero Universitaria - occorre apportare alcuni cambiamenti alle nostre abitudini, ad esempio riducendo del 10% il peso corporeo personale, mettendo al centro la dieta mediterranea, senza dimenticare l'attività fisica, aerobica e anaerobica, magari in alternanza. Gli effetti sul metabolismo sarebbero subito evidenti”.

La dieta mediterranea

“Questo modello alimentare – ricorda l’Azienda - prevede un elevato consumo di frutta, verdura, cereali integrali, legumi, olio extravergine, latticini, soia e un uso ridotto, invece, di carni rosse, pesce, uova e pastauova e pasta. Curare il proprio stile di vita, - sottolinea Aoum - attraverso una alimentazione sana e una costante attività fisica, non deve diventare una ossessione, ma neppur passare come un concetto trascurabile”.

Sempre più pazienti sovrappeso

Secondo uno studio dei Medici di Medicina Generale di Ancona “su oltre 16mila pazienti di età compresa tra 18 e 79 anni e senza distinzione di sesso, il 45% del totale è in sovrappeso e il 17% addirittura obeso, mentre uno su cinque presenta un sospetto di malattia al fegato”. Questi dati hanno composto un data base con valutazioni statistiche precise e hanno raccontato un fenomeno preoccupante, destinato a crescere in relazione delle abitudini alimentari delle nuove generazioni. “Non siamo negli Stati Uniti, ma l'impatto di nuovi stili di vita e abitudini alimentari è evidente”.

Le patologie correlate

Una delle patologie correlate più frequenti (che colpisce più del 30% della popolazione, spesso in maniera asintomatica) è la steatosi epatica o 'fegato grosso”, ossia un accumulo anomalo di grasso nel fegato. “Basterebbe un banale esame del sangue - sottolinea il professor Svegliati Baroni - per controllare se il metabolismo è stato alterato e si è a rischio di complicazioni cardiovascolari o neoplasie non epatiche, al colon, alla mammella o al pancreas ad esempio. La steatosi precede la sindrome metabolica che si palesa con questi effetti: obesità, ipertensione, colesterolo, autentici campanelli d'allarme. Steatosi epatica e diabete contribuiscono insieme ad accrescere il rischio di eventi cardiovascolari e di gravi malattie del fegato. D'altro canto abbiamo dimostrato in un recente studio che il 10% dei pazienti alla prima visita diabetologica hanno già un danno epatico avanzato. È quindi importante che questi concetti siano ben presenti medici che gestiscono queste diverse patologie, per una gestione completa e condivisa del paziente”.