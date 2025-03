Il gesto d’amore, ecco il nuovo centro per i bimbi inguaribili: "Possono essere curati"

Ancona, 6 marzo 2025 – Un nuovo centro regionale per le cure palliative dei piccoli pazienti è stato inaugurato ieri mattina al terzo piano del presidio di Villa Maria del Salesi, un importante passo avanti per l’assistenza ai bambini con patologie inguaribili.

Apertura del centro palliativo pediatrico

"Quello di oggi è un atto di generosità verso il futuro, verso la comunità civile anconetana e di tutta la regione per i bambini che possono essere curati da patologie croniche" – ha dichiarato il direttore dell’hub Simone Pizzi – possibile anche grazie alla generosa donazione di 40mila euro da parte dell’associazione Raffaello. La onlus è stata fondata da Nazzarena Borboni e dedicata al figlio che ha perso nel 2007 a causa di una malattia incurabile. La sua vita, segnata da un’enorme sofferenza, ha preso una direzione nuova, dedicandosi al supporto di chi vive situazioni analoghe.

Importanza delle cure palliative nelle Marche

Solo nelle Marche le cure palliative sono rivolte a circa 600 bambini e circa un terzo di loro necessita di trattamenti ad alta intensità. "Sin dal nostro insediamento ci siamo domandati se stessimo facendo tutto il possibile per i bambini sottoposti a cure palliative, per questo abbiamo deciso di dare vita ad un Centro ad alta specializzazione nella palliazione pediatrica e ad un hospice pediatrico a Fano" – ha spiegato l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini – il Salesi è infatti un presidio ospedaliero specializzato con altissime professionalità, che copre un ampio bacino di utenza che va ben oltre le Marche."

Servizi e simbolismo del nuovo centro

Il centro attualmente segue 90 piccoli pazienti e come sottolineato da Pizzi le cure non sono dirette soltanto ai bambini ma a tutti i loro familiari, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita. Il simbolo della struttura è il colibrì, un piccolo volatile con grande resilienza e determinazione. "La medicina pediatrica" – ha aggiunto Pizzi – "ha scoperto in tempi relativamente recenti il concetto di cure palliative. I bambini oggi possono vivere mesi, anni e addirittura diventare adulti anche se non possono guarire dalla loro malattia."

Riconoscimenti e prospettive future

"Quella di oggi è una data da ricordare" – ha detto il direttore generale degli Ospedali Riuniti Armando Gozzini – "il centro esisteva già ma l’inaugurazione segna un punto preciso e adesso, a breve, cercheremo di trovare dei posti letto dedicati ai piccoli pazienti, cercando di migliorarlo costantemente, giorno dopo giorno. È vero, in sanità le risorse sono scarse, anche per questo ringraziamo il prezioso e insostituibile contributo dell’Associazione Raffaello."

Il centro ha al suo interno – in un ambiente allietato da arredi semplici e accoglienti, con le pareti disegnate con immagini di cartoni e frasi a effetto – un ambulatorio, una sala accoglienza e un ambiente dedicato alle riunioni e ai tele-consulti da remoto, strumento fondamentale per l’assistenza domiciliare.