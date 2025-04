In aumento i casi di morbillo: “Tra gli adulti pochi vaccinati”

Ravenna, 7 aprile 2025 – Virus hpv, morbillo, pneumococco ed herpes zoster. Quattro malattie per cui esiste un vaccino: e l’Ausl sta cercando di aumentare la copertura.

Partiamo dal morbillo, per il quale ultimamente in Italia e in tutto il mondo si è registrato un aumento dei casi. L’obiettivo è vaccinare i nati negli anni ’80. “Ora la vaccinazione viene fatta a tutti i nuovi nati, tra i bambini la copertura è molto alta – spiega Silvestrini – ma nella fascia tra i 18 e i 59 anni tanti non l’hanno ricevuta perché non era ancora obbligatoria e non hanno avuto la malattia perché circolava meno che in passato. Il morbillo è la malattia più contagiosa al mondo: con una copertura ridotta scoppiano focolai che si propagano velocemente, e in un caso su 1.000 si sviluppa un’encefalite che può essere mortale. Dal 1 febbraio 2024 al 31 gennaio 2025 in Europa ci sono stati 32.265 casi, di cui circa 28mila dalla Romania, dove la vaccinazione è poco diffusa. I morti sono stati 18”.

In Romagna la provincia con più casi è quella di Rimini: cento nel 2024. Anche a Ravenna se ne sono registrati diversi e c’è stato un focolaio allarmante qualche anno fa diffuso da un paziente nella sala d’attesa del Pronto soccorso.

“Già con i primi sintomi si è contagiosi, prima che compaia l’esantema – prosegue Silvestrini –. Molti di coloro che provengono dall’est sono scoperti, magari vanno a trovare i parenti e tornano contagiosi: è importante che le persone attorno a loro siano protette”. Per il morbillo ci si può vaccinare in accesso diretto: al Cmp di Ravenna tutte le mattine 8.30-12.30 e il giovedì anche 14.30-17, a Faenza in via Zaccagnini 22 lunedì 8.30-12.30 e 14.30-17 e martedì e venerdì 8.30-12.30, a Lugo in viale Masi 20, lunedì e giovedì 8.30-12.30 e martedì 14.30-17 e a Cervia in via Ospedale 17 martedì 14.30-17 e giovedì 8.30-12.30.

Veniamo alla vaccinazione contro il virus hpv, rivolta a tutte le donne nate tra il 2000 e il 2006 e agli uomini nati nel 2006. La vaccinazione è facoltativa e viene proposta a 12 anni, e l’80% l’ha effettuata. La campagna si rivolge al restante 20%, ovvero circa 1.200 ragazze e 450 ragazzi in provincia di Ravenna. “Il vaccino hpv è l’unico che protegge da un tumore – dice Giulia Silvestrini, direttrice facente funzione dell’Igiene pubblica –. Circa l’80% delle persone sessualmente attive contrae l’infezione da hpv almeno una volta nella vita e circa 5.000 persone all’anno in Italia si ammalano. Il vaccino previene il 90% di questi tumori e contiene i 9 ceppi più pericolosi”.

Pneumococco ed herpes zoster sono due malattie per la cui vaccinazione attualmente l’Ausl sta chiamando i nati nel 1960: “Quest’anno abbiamo avuto moltissime polmoniti e infezioni tra gli adulti con patologie croniche e sono situazioni serie – dice Silvestrini –. In provincia di Ravenna ci sono 5.000 persone non vaccinate tra i nati nel 1960, che sono in totale 5.573: solo il 7% è protetto. La Regione chiede di arrivare oltre il 50%”. In questo caso la vaccinazione si può fare dal medico di base o negli ambulatori della sanità pubblica chiedendo appuntamento al Cup, ed è gratuita.

Infine l’antitetanica: da tempo l’Ausl ha avviato una campagna con giornate di libero accesso. “Durante l’alluvione ci siamo accorti che tanti erano scoperti, anche tra i giovani. Non vogliamo più farci trovare in situazioni di quel tipo”. I prossimi appuntamenti sono il 16 aprile al Cmp di Ravenna dalle 14 alle 16.30 e il 7 maggio a Faenza dalle 8.30 alle 12.