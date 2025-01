Influenza vicino al picco? Emilia Romagna in fascia rossa, tutti i dati anche delle Marche

Bologna, 31 gennaio 2025 – Influenza siamo al picco? Se non ci siamo è certamente molto vicino almeno in Emilia Romagna dove nella settimana tra il 20 e il 26 gennaio secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) che ha pubblicato il bollettino con i contagi della quarta settimana di gennaio, è avvenuto il passaggio da fascia arancione a quella rossa e cioè ad ‘alta intensità’.

Insomma insieme a Lombardia, Friuli Venezai Giulia, Toscana, Umbria, Abruzzo, Puglia e Sardegna, l’Emilia Romagna è tra le regioni con la più alta incidenza di contagi con 19,6 ogni mille assistiti. In crescita quindi rispetto alla settimana precedente (15,0 casi per mille assistiti) e alla seconda di gennaio che aveva registrato il 14,4 casi ogni mille assistiti.

Ma sale in tutta Italia il numero di casi di sindromi simil-influenzali e nella quarta settimana del 2025 l’incidenza supera la soglia di “alta” intensità in tutto il Paese. Il livello d’incidenza in Italia è infatti pari a 17,3 casi per mille assistiti (15,9 nella settimana precedente). I casi stimati rapportati all'intera popolazione italiana sono circa 1.021.000, per un totale di circa 8.810.000 a partire dall'inizio della sorveglianza.

L’incidenza è in forte aumento solo nelle fasce di età pediatrica soprattutto nei bambini sotto i cinque anni di età, in cui l’incidenza è pari a 43,6 casi per mille assistiti (34,8 nella settimana precedente). Stabile nei giovani adulti e negli anziani. Durante la quarta settimana del 2025, 1.362 medici sentinella hanno inviato dati circa la frequenza di sindromi simil-influenzali tra i propri assistiti. Nella fascia di età 0-4 anni l’incidenza è pari a 43,6 casi per mille assistiti, nella fascia di età 5-14 anni a 23,11 nella fascia 15-64 anni a 16,79 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 8,52 casi per mille assistiti.

In Emilia Romagna, come detto, si è entrati in fascia rossa con un’incidenza del 19,46 ogni mille assistiti. La categoria più colpita è quella dei bambini sotto i 4 anni (incidenza pari a 46,93) seguiti dalla fascia d’età 5-14 anni (28,40), 15-64 anni (17,94) e infine over 65 (7,37).

Le Marche rimangono in fascia arancione con un’incidenza pari al 16,47. Anche qui la fascia d’età più colpita è quella 0-4 anni (28,97), seguita da quella 5-14 anni (18,41), 15-64 anni (14,83) e infine over 65 (8,32).

"Per l'influenza siamo in una fase molto alta con i bambini sotto i 5 anni che fanno da volano a infezioni che, inevitabilmente, portano nelle case. Risultato? L' influenza contagia i genitori, i nonni che accompagnano o vanno a prendere i nipoti all'asilo". A parlare è l’infettivologo Matteo Bassetti. “E quindi è una situazione veramente molto complessa, a dimostrazione che l'influenza ormai rappresenta per tre mesi l'anno un grande problema per il Sistema sanitario italiano, dai medici di Medicina generale alle strutture ospedaliere. Alla fine di gennaio siamo a quasi 10 milioni di casi. Ora non so se arriveremo ai 15 milioni del 2024, però c'è da dire che abbiamo davanti ancora febbraio e marzo. Mi pare che i casi, anziché scendere continuino a salire”.