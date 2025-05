Innovazione medica. Doppia operazione per aneurisma, successo in ospedale

Forlì, 22 maggio 2025 – All’ospedale Morgagni-Pierantoni una doppia operazione con una tecnica di ultima generazione ha permesso di trattare in modo mininvasivo due pazienti affetti da aneurisma dell’aorta toracica.

I due interventi di posizionamento di Endoprotesi Toracica Branched (Tbe) sono stati eseguiti da un’équipe della Chirurgia Vascolare, composta da Gabriele Testi, Tanja Cecacci e Francesca Bisogno, sotto la direzione di Federica Marchetti. Le procedure si sono svolte nella sala di emodinamica del reparto di Cardiologia Interventistica Strutturale, guidata da Fabio Tarantino.

"Questa innovativa tecnica – spiega in una nota il dottor Testi – permette di gestire, per via completamente percutanea e in anestesia locale, i malati con questo tipo di patologia preservando l’arteria succlavia sinistra". Fino a poco tempo fa, questi casi venivano affrontati con metodiche più pesanti. "Per effettuare lo stesso intervento con una protesi standard – prosegue il medico – è necessaria un’operazione chirurgica al collo e una legatura dell’arteria, in sedazione generale. Questo aumenta molto l’invasività del trattamento e la durata del ricovero".

L’utilizzo della Tbe ha diversi aspetti positivi: "I due pazienti curati – conclude – con la nuova tecnica hanno avuto un rapido decorso e sono stati dimessi in seconda giornata post-operatoria, senza complicanze".