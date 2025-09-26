Intestino troppo piccolo, da Manchester al Salesi per un intervento salvavita su un bimbo di 11 mesi

Ancona, 26 settembre 2025 – Da Manchester al Salesi per un intervento salvavita su un bambino di undici mesi. Otto ore di operazione, un intestino che da dodici centimetri diventa venticinque, una famiglia che torna a sperare. È la storia del piccolo paziente di undici mesi ricoverato al Salesi dalla nascita, affetto da sindrome dell’intestino corto, una patologia rara che colpisce un bambino ogni 25mila nascite. Il caso sembrava senza via d’uscita: il neonato aveva soltanto dodici centimetri di piccolo intestino invece dei duecento normali per la sua età. Una condizione incompatibile con la vita, che lo ha costretto a nutrirsi esclusivamente per via endovenosa fin dal primo giorno.

La svolta è giunta quando Giovanni Cobellis, primario di chirurgia pediatrica del Salesi, ha contattato il suo ex collega Adrian Bianchi. Quasi settantottenne, maltese con origini italiane, Bianchi è il padre della tecnica Lilt (allungamento e rimodellamento intestinale longitudinale), sviluppata nel 1980 a Manchester. “Certo che verrò, Gianni. Non prevedete nulla per l’intervento”, la risposta immediata del chirurgo in pensione da diciassette anni. Nella sua carriera ha salvato circa ottanta bambini con questa patologia, continuando a girare il mondo per offrire gratuitamente la sua esperienza. L’intervento, eseguito nei giorni scorsi, ha visto Bianchi al fianco dell’équipe del Salesi per otto ore consecutive. La tecnica consiste nel sezionare longitudinalmente l’ansa intestinale conservando la vascolarizzazione su entrambi i lati, ottenendo così due segmenti che vengono adattati a forma tubolare e ricollegati per raddoppiare la lunghezza. Tre giorni di rianimazione, quindi il trasferimento in chirurgia.

“Il bimbo è in ripresa – spiega Cobellis –. Con l’intestino allungato a 25 centimetri più parte del colon, l’assorbimento può aumentare fino a 500 volte. Siamo fiduciosi. L’unica alternativa poteva essere il trapianto di intestino che al momento, purtroppo, non dà risultati soddisfacenti. Ecco il perché di questa scelta”. L’operazione è stata resa possibile anche grazie al supporto dell’Associazione Patronesse del Salesi, che ha coperto viaggio e ospitalità del chirurgo maltese. “Abbiamo grande stima del professor Cobellis – commenta la presidente Saria Ternullo – ed è stato un onore conoscere Bianchi, un professionista di straordinaria sensibilità”. “Quando mi chiedono qual è il mio mestiere – sorride Bianchi – rispondo: faccio salsicce”. Già, ma le salsicce di Bianchi sono in grado di salvare vite umane.