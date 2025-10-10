Marche, il nodo sanità
Alessandro Caporaletti
Marche, il nodo sanità
Salute
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morta ustionataBoati Maestra 24 anniFerretti yachtSuperbonusMercatini usato
Acquista il giornale
SaluteIpertensione arteriosa, trattamento innovativo
10 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Salute
  3. Ipertensione arteriosa, trattamento innovativo

Ipertensione arteriosa, trattamento innovativo

Eseguita nel reparto di Cardiologia di Ravenna una speciale tecnica interventistica

L'équipe del reparto di Cardiologia dell’ospedale Santa Maria alle Croci

L'équipe del reparto di Cardiologia dell’ospedale Santa Maria alle Croci

Per approfondire:

Ravenna, 10 ottobre 2025 – Anche se oggi sono disponibili molti farmaci efficaci per il trattamento dell’ipertensione arteriosa, in alcuni rari casi non si riescono a ottenere valori sufficientemente bassi per limitare il rischio delle malattie cardiovascolari, come l’infarto e l’ictus, che a questa sono associati.

Da alcuni anni si è resa disponibile una tecnica interventistica, denominata denervazione renale, che attraverso una puntura all’inguine in anestesia locale, permette di avanzare attraverso un’arteria degli arti inferiori e l’aorta, un catetere speciale fino all’imbocco delle due arterie renali e di erogare energia a radiofrequenza al loro interno, con conseguente interruzione delle fibre nervose che lì decorrono e che contribuiscono al mantenimento dell’elevata pressione arteriosa.

Pur non permettendo la normalizzazione dei valori di pressione, tale metodica è comunque efficace nel determinarne una progressiva riduzione, tale da consentire nel tempo di diminuire il numero dei farmaci assunti e/o delle loro dosi. Nell’unità operativa di Cardiologia dell’ospedale di Ravenna, diretta dal dottor Andrea Rubboli, è stato eseguito un intervento di denervazione renale in due pazienti, una donna cinquantunenne e un uomo sessantatreenne, affetti da grave ipertensione arteriosa che non rispondeva alla somministrazione della combinazione di tutti i farmaci delle sette diverse classi oggi disponibili.

Gli interventi sono stati eseguiti dai dottori Marco Balducelli e Andrea Rubboli nell’ambito dell’equipe di emodinamica, comprendente i dottori Alessandro Abbenante, Matteo Aquilina, Manfredi Arioti e Carolina Moretti, in collaborazione con l’equipe di infermieri specializzati coordinati dalla dottoressa Daria Drudi. Entrambi i pazienti verranno seguiti nei prossimi mesi presso gli ambulatori della Cardiologia per valutare l’andamento della pressione arteriosa e adeguare di conseguenza la terapia antipertensiva.

L‘ipertensione arteriosa (o pressione alta) è una condizione in cui la pressione del sangue nelle arterie è persistentemente elevata, spesso senza sintomi evidenti ma che, se non trattata, aumenta il rischio di ictus, infarto e malattie renali. Le cause possono essere primarie (sconosciute) o secondarie (dovute a patologie specifiche).

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata