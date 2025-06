La favola di Thomas Melini: dopo l’intervento al cuore il ballerino vince i mondiali in Grecia

Rimini, 8 giugno 2025 – Thomas Melini ha un cuore grande, anche se lo fa soffrire da quando era un bambino. Ma la passione per il ballo è più forte di tutto, e ha permesso al 21enne (originario di Montecopiolo) e ad Elisa Costantini, allievi della scuola di ballo Le sirene danzanti di Rimini, di conquistare il primo posto ai Csit world sport games, i Giochi mondiali amatoriali in corso a Lourtaki, in Grecia.

La manifestazione si chiude domenica 8 giugno, ma è stato sabato 7 il giorno in cui Thomas ed Elisa sono saliti sul gradino più alto del podio. La coppia si è esibita al Casino di Lourtaki e ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria balli folk per ballerini tra i 19 e i 34 anni. Thomas ed Elisa hanno emozionato il pubblico sulle note di Romagna mia.

Un traguardo davvero importante per Thomas, che solo 18 mesi fa aveva affrontato l'ennesimo intervento al cuore per la cardiopatia congenita che lo accompagna sin dalla nascita. Tra il pubblico in Grecia c’era uno spettatore d'eccezione per lui: il cardiochirurgo Marco Pozzi, il dottore che gli ha cambiato la vita. Pozzi era lì a tifare per la coppia riminese insieme a Valentina, la madre di Thomas. “Per me Thomas era già un campione, nella vita e sulla pista da ballo. Ma ora lo è per il mondo intero!”.