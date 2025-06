Leucemia, nuove speranze. Il nostro ospedale fa scuola

Il reparto di Ematologia di Pesaro dell’Ast di Pesaro e Urbino al centro di una promettente sperimentazione che verrà avviata a partire da settembre per curare la leucemia mieloide acuta recidivata o resistente ai farmaci.

Infatti Pesaro è stata inserita nel gruppo degli otto più importanti reparti di Ematologia italiani coinvolti nella sperimentazione e il dottor Alessandro Isidori, braccio destro del primario Giuseppe Visani, ne sarà il coordinatore.

Il gruppo di farmaci inibitori della menina, di cui il dottor Isidori ha parlato in una sessione del Congresso europeo di ematologia (EHA) in corso di svolgimento a Milano, ha ottenuto la completa scomparsa dei segni della leucemia in un partecipante su quattro di uno studio clinico condotto negli Stati Uniti.

I ricercatori americani si sono concentrati su malati che presentavano due alterazioni genetiche - la KMT2A e la NPM1 - in cui una proteina chiamata, appunto, menina facilita la produzione incontrollata di cellule difettose che poi genera la progressione della leucemia. Gli inibitori si legano a questa proteina e la bloccano, ottenendo la remissione completa della malattia nel 22,3% dei 97 casi presi in esame, alcuni dei quali in età pediatrica (il paziente più piccolo ha 9 mesi), mentre nel 63% ha avuto una risposta positiva che ha permesso, nel 40% dei malati, di sottoporsi al trapianto di midollo osseo. Risultati che dimostrano il promettente potenziale di questo trattamento “target” per la leucemia acuta.

"La strategia – ha spiegato Isidori – sarà combinare questi farmaci con i classici chemioterapici. Gli studi saranno due: il primo su pazienti non candidabili alla chemioterapia intensiva, mentre il secondo combinerà gli inibitori con sostanze già ampiamente utilizzate per evitare la recidiva, curare un numero maggiore di pazienti e condurli poi al trapianto. Si tratta di opportunità molto importanti perché interessano malati che altrimenti avrebbero una prognosi molto negativa".

Dei 21 letti del reparto di Ematologia, più della metà è occupata da pazienti leucemici, per un totale di almeno 150 ricoveri all’anno per leucemia acuta compresi anche quelli per trapianto di midollo osseo allogenico.

