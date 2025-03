Leucemia, la scoperta al Sant’Orsola. “Le cellule si parlano in ‘codice’”

Bologna, 10 marzo 2025 – Un vero e proprio linguaggio attraverso il quale le cellule della leucemia acuta mieloide (quella che colpì Siniša Mihajlović, ndr) comunicano tra loro, la cui comprensione può fornire informazioni preziose sulla malattia per arrivare a terapie sempre migliori e meno invasive.

Antonio Curti, responsabile del gruppo di ricerca dell’Ematologia del Sant’Orsola (guidata dal professor Pierluigi Zinzani) che ha effettuato lo studio, i cui risultati sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista scientifica, Nature Communications, spiega di cosa si tratta: “Le cellule leucemiche non solo parlano tra di loro, ma anche con tutte quelle che sono presenti, ad esempio, nel midollo osseo. Lo fanno attraverso le vescicole extracellulari che hanno un contenuto vario, che è questo messaggio in codice, e può essere fatto di Rna, Dna, proteine. Attraverso questo messaggio ricevono informazioni che vanno a modificare dei processi della cellula – illustra –. Quello che abbiamo osservato in questo nostro lavoro, considerato che il linguaggio è molto articolato, fatto di tante ’parole’ che si combinano, sono i messaggi che vanno a modificare il metabolismo bioenergetico delle cellule (la produzione di energia, ndr)”.

"La ricerca consente di arrivare a identificare meccanismi sempre più complessi – dichiara Curti –. Per farlo occorrono tecnologie, senza quelle è difficile arrivare così a fondo, ma il fattore umano è fondamentale"

Studiare e capire tali meccanismi metabolici, come fa capire il dottor Curti, è già una condizione per sviluppare terapie ulteriori.

Come sia venuto in mente di andare alla ricerca del linguaggio di tali vescicole nell’ambito della leucemia acuta mieloide, Curti chiarisce che “questo è uno dei nostri ambiti di ricerca più importanti e abbiamo sviluppato un’area di lavoro di gruppo. Tutto quello che abbiamo scoperto non è mai il frutto di una singola mente, ma di tante persone. Nello specifico vorrei evidenziare l’impegno del mio giovane collaboratore e ricercatore, il dottor Dorian Forte, che è anche il primo autore dello studio. Ma vorrei anche ringraziare i pazienti e le loro famiglie che hanno messo a disposizione le loro cellule per la ricerca, un gesto fondamentale che ha reso possibile questo risultato”.

Lo stesso dottor Forte aggiunge che “con questa ricerca mostriamo un potenziale approccio diagnostico non invasivo. Poiché lo studio delle vescicole può essere fatto con un semplice prelievo di sangue periferico, la cosiddetta biopsia liquida, si possono ottenere tutte queste informazioni senza sottoporre i nostri pazienti al prelievo di midollo osseo”.

Ogni anno al Policlinico vengono diagnosticati circa 100 nuovi casi di leucemia mieloide acuta, la fascia di età più colpita va dai 65 anni in su, ma è presente anche nelle persone giovani e nei bambini.