Lotta all’Alzheimer: ecco il progetto dell’Ausl per aiutare i familiari

Imola, 23 aprile 2025 – Al via un nuovo ciclo di incontri, organizzati dall’Ausl, dedicati ai familiari di persone affette da disturbi della memoria e deterioramento cognitivo.

Questo progetto è stato ideato per fornire supporto pratico ed emotivo ai caregiver, offrendo strumenti e conoscenze utili per affrontare le difficoltà quotidiane con maggiore serenità e consapevolezza.

“Prendersi cura di una persona con deterioramento cognitivo può essere un compito complesso e impegnativo – spiega Mabel Martelli, responsabile del Centro disturbi cognitivi e del ‘Progetto demenze’ dell’Ausl di Imola –. Con questo percorso, vogliamo non solo aumentare le conoscenze dei familiari, ma anche creare uno spazio di ascolto e confronto per supportarli nel loro importante ruolo”.

Gli incontri si terranno al Teatro Lolli, Casa della Comunità di Imola (ex Ospedale Vecchio), in via Caterina Sforza 3, e saranno distribuiti tra oggi e il 20 maggio con inizio alle 16.

Ogni appuntamento offrirà un approfondimento su temi chiave, come le cause dei disturbi cognitivi, gli interventi non farmacologici, la protezione giuridica e la rete dei servizi territoriali.

Gli esperti guideranno i partecipanti attraverso sessioni psico-educative e momenti di condivisione di esperienze personali.

Tra i relatori figurano medici, psicologi, assistenti sociali e rappresentanti dell’Associazione Alzheimer Imola, che porteranno la loro esperienza e competenza al servizio dei partecipanti.

“Con questo intervento – spiega l’assistente sociale Anna Ortolani, coordinatrice della Casa residenza anziani e del centro diurno Cassiano Tozzoli – auspichiamo di creare una occasione di confronto e accoglienza”. Incontri che potranno dimostrarsi di grande aiuto per molte famiglie del territorio.