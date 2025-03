“Ho lottato 7 mesi contro la morte all’ospedale di Torrette”

Ancona, 8 marzo 2025 – “Senza cure e vaccini non saremmo mai usciti dalla pandemia. Non potrò mai dimenticare la mia esperienza e spero che il tempo non farà perdere di vista quanto accaduto cinque anni fa. Se non fossi stato curato all’ospedale di Torrette probabilmente non ce l’avrei fatta”.

Sandro Ortolani, storico docente di infermieristica alla Politecnica delle Marche, torna con la mente a quei giorni, anzi mesi drammatici vissuti in bilico tra la vita e la morte a causa della polmonite da Covid che lo ha costretto per tre mesi in rianimazione. Cinque anni fa iniziava l’incubo collettivo mondiale e proprio oggi, 8 marzo, nel 2020, cominciava quello personale di Ortolani: “Era proprio l’8 marzo quando ho iniziato a stare male _ racconta la sua storia al Carlino così come aveva fatto cinque anni fa _. Una settimana difficile in cui non si capiva nulla di cosa stesse accadendo, a chi bisognasse rivolgersi e cosa fosse necessario fare in caso di sintomi particolari. La terapia prescritta dal mio medico di base non aveva effetti e io intanto peggioravo, avevo febbre, ma non ancora problemi respiratori. Fino a quando il 15 marzo sono andato in pronto soccorso a Torrette. Da un momento all’altro ho dovuto separarmi dalla mia famiglia e per come sono andate le cose mi ritengo doppiamente fortunato, visto che in tanti non sono più usciti vivi da quel tunnel. Da quel giorno e fino a settembre ho lottato contro la morte dentro l’ospedale di Torrette”.

Ortolani ha girato per una mezza dozzina di reparti, da quelli meno intensivi alla rianimazione, il punto più basso della sua parabola clinica: “Dal pronto soccorso sono passato nell’area Covid della medicina d’urgenza (all’epoca diretta da Aldo Salvi, ndr.). I sintomi non erano ancora evidenti, ma la prima lastra ha evidenziato come i polmoni fossero ormai compromessi. Da lì il trasferimento al reparto Covid di semi-intensiva, poi in divisione di rianimazione e infine nella clinica di rianimazione diretta dal prof Abele Donati dove sono rimasto circa 3 mesi. Sono stato trattato con l’Ecmo (Ossigenazione extracorporea, la terapia che ha salvato tanti pazienti in quel periodo nero, ndr.), in dotazione all’ospedale di Torrette. Dopo essere riemerso dall’inferno sono passato in pneumologia e infine in neuroriabilitazione. Oggi, cinque anni più tardi, sto molto bene, a parte il problema di udito a un orecchio che forse è stato provocato proprio dalla polmonite bilaterale da Covid”. Nel frattempo Sandro Ortolani è tornato alla sua vita, trovando il tempo per candidarsi alle comunali del 2023 con una lista in appoggio al centrodestra (Rinasci Ancona) fino alla recente pensione.