Malattia rara e staminali modificate: “Sono la prima in Italia. Ora sogno il mio futuro”

Vezzano (Reggio Emilia), 29 agosto 2025 – Una storia di speranza e coraggio quella che Shrika Panciroli – una ragazza bellissima e forte di 21 anni, originaria dell’India, ma residente a Vezzano dalla tenera età – racconta sui suoi profili social. Nata a Nuova Delhi è stata adottata a soli 18 mesi da Emanuela e Franco Panciroli ed è arrivata nella nostra provincia affetta da una grave malattia genetica del sangue (eterozigosi composta per HbS e beta talassemia).

Dopo anni di dolore ora è in fase di recupero grazie a un innovativo percorso di cure effettuato presso l’ospedale San Matteo di Pavia. Qui, prima in Italia, ha subito un trapianto di cellule staminali modificate che la stanno riportando ad una vita nuova.

Racconta con la voce emozionata: “Ammetto che l’idea di essere la prima mi ha spaventata, almeno un po’. Era tutto sconosciuto, tutto da scrivere. Ma, grazie alle rassicurazioni e alla costante presenza dei medici, sono riuscita ad affrontare anche questa parte, trovando il coraggio di fidarmi e di andare avanti. Il mio midollo spinale produceva sangue malato, costringendomi a dolori tremendi, che mi bloccavano totalmente quando avevo questi attacchi improvvisi, i miei organi sono stati messi a dura prova. Peggioravo sempre, nonostante le tante cure, poi ad aprile ho effettuato il trapianto e tutto è cambiato. È stato un periodo duro: sono rimasta in ospedale, in una camera sterile, con mia mamma sempre accanto a me, per 50 giorni, i più lunghi, più intensi e più duri della mia vita. Non è stato facile. Prima hanno raccolto le mie cellule staminali, poi le hanno mandate in Scozia per farle modificare geneticamente e me le hanno reinfuse. A maggio ho anche affrontato un ciclo di chemioterapia che mi ha fatto cadere i capelli, ed è stato un colpo tremendo. Mi hanno fatto un sacco di trasfusioni di sangue e controlli per verificare che si riattivasse la produzione di emoglobina fetale, e progressivamente, questo sta avvenendo. Ora sono a casa, sto migliorando, fino a dicembre farò visite settimanali, poi, se tutto continuerà a volgere in positivo, come speriamo, arriverò ad andare in ospedale solo una volta all’anno per gli esami post trapianto. Avrò una qualità di vita nuova, che non ho mai potuto assaporare finora”.

Questa patologia – spiega – “è abbastanza rara, in Italia l’abbiamo in pochissimi, so di soli altri tre casi, ce ne sono di più invece in Africa e in Medio Oriente. Il mio era il caso più grave, le mie ossa erano sempre più fragili. Sono stata in camera iperbarica per aumentare l’ossigeno nel mio sangue, ma ho rischiato di non poter più camminare. Ora che sto guarendo e, per la prima volta in vita mia, posso guardare avanti, fare progetti con il mio fidanzato Alessandro, con cui vorrei formare una famiglia. Penso alla mia laurea in Scienze dell’Educazione, che raggiungerò a dicembre all’Università di Parma, al lavoro di maestra elementare che voglio fare da grande. Finora non avevo neppure potuto prenotare una vacanza a distanza di qualche mese”.

Il suo racconto continua. “Tante persone hanno pregato per me e mi sono state accanto, in primis i miei genitori e li ringrazio, come i medici che mi stanno curando, angeli silenziosi ma presenti, anche nelle notti più difficili – aggiunge –. Sono grata per ogni respiro che oggi pesa un po’ meno, per ogni lacrima che adesso è di sollievo, non più solo di paura, per ogni mano che mi ha tenuta, quando le mie non ce la facevano più. Ci tengo a dire a chi soffre che nessuno è solo nella battaglia, e che il dolore si può trasformare in forza. Non bisogna mai perdere la speranza e il sorriso. Io credo nella scienza e nella ricerca, che sono la luce nel buio, affidatevi a questo. Non arrendetevi mai, lottate”.