Allarme medici di famiglia: in Emilia-Romagna ne mancano 536

Bologna, 4 marzo 2025 – In pensione, trasferiti, senza più posto per i nuovi pazienti: i medici di famiglia sono ormai merce rara, soprattutto nei paesi dell’Appennino dove è sempre più difficile trovarne. Eppure, non si può pensare di fare senza: sarebbe impossibile avere un ricetta, un certificato medico, una richiesta per una visita specialistica.

I dati sui medici di famiglia

Ora a suffragare le certezze che la nostra vita quotidiana già ci ha offerto, arriva anche la ricerca della Fondazione Gimbe che, nel suo rapporto sull'assistenza sanitaria di base, certifica: in Emilia-Romagna mancano 536 medici di medicina generale. Un dato che posiziona la nostra regione al quarto posto di questa poco inviabile classifica dopo Lombardia (-1.525), Veneto (-785) e Campania (-652).

I pazienti assistiti

Il numero deriva dal calcolo fatto sulla base del rapporto ottimale che è di un medico ogni 1.200 assistiti. In Emilia-Romagna il massimale di 1.500 assistiti viene superato dal 57,6% del totale dei medici di famiglia della regione, un dato superiore alla media nazionale, che è pari al 51,7%.

Come superiore alla media nazionale è il numero medio di assistiti che è pari a 1.439 (1.374 è il dato italiano). Tra il 2019 e il 2023 i medici di medicina generale in regione si sono ridotti del 9,3%. La media nazionale della riduzione è pari all'12,7%.

Le nuove leve

Il dato positivo, per quanto riguarda l’Emilia-Romagna, arriva dall'interesse che i giovani medici rivolgono al percorso dell'assistenza di base: nel 2024, infatti, i partecipanti al concorso nazionale per il corso di formazione specifica sono stati superiori di 21 unità rispetto ai posti disponibili, mentre in molte ragioni si fatica non poco a coprire i posti messi a bando.

I medici di famiglia in Italia

L'analisi osserva che si passa dai 1.100 pazienti per medico del Molise ai 1.548 della Provincia autonoma di Bolzano. Quest'ultima precede Veneto (1.546 pazienti in media per ogni medico di famiglia), Lombardia (1.529) e Friuli-Venezia-Giulia (1.460). Davanti a Molise si piazzano la Basilicata, penultima con 1.119 assistiti, e la Sicilia, terzultima con 1.161 unità.

“Impossibile trovare un medico vicino a casa”

"Il quadro reale - precisa il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta - è ancora più critico di quanto mostrano i numeri. Infatti, con un livello di saturazione così elevato, non solo viene compromesso il principio della libera scelta ma diventa difficile, se non impossibile, trovare un medico di medicina generale vicino casa. Un problema che non riguarda solo le aree desertificate (bassa densità abitativa, aree montane e rurali), dove i bandi vanno spesso deserti, ma anche le grandi città metropolitane".