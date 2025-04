Medici in prima linea: "La lotta alla trombosi, tecniche all’avanguardia"

Ferrara, 17 aprile 2025 – In prima linea nella lotta alla trombosi. Per la giornata della lotta alla trombosi venosa, le Aziende Sanitarie ferraresi confermano il forte impegno nella gestione di questa patologia attraverso l’attività di diversi servizi dell’ospedale di Cona e dell’Azienda Usl.

L’ambulatorio di diagnostica vascolare non invasiva, che fa capo all’unità operativa di medicina interna ospedaliera 2, diretta dal dottor Piergiorgio Gaudenzi. Una delle principali novità è l’imminente avvio del progetto “Prestazione Ambulatoriale Complessa per la Diagnosi e la Terapia del paziente con Trombosi Venosa”. Questo servizio prevede un accesso diretto all’ambulatorio per i pazienti con sospetta trombosi venosa profonda degli arti inferiori inviati dal medico di medicina generale, bypassando il Pronto Soccorso. La dottoressa Lisa Giusto è responsabile del progetto. "Le innovazioni riguardano sia i Mmg che i servizi aziendali coinvolti che avranno un canale preferenziale che consentirà in tempi rapidi di fornire una risposta alle problematiche diagnostiche e terapeutiche della patologia". Giusto si avvale della collaborazione dei dottori Daniele Deplano e Carmine Costantino. Questo passo avanti grazie alla collaborazione con l’unità operativa di chirurgia vascolare ed endovascolare, diretta dal prof Aaron Thomas Fargion, con i medici di medicina generale (coordinati dal dottor Franco Romagnoni, direttore del dipartimento cure primarie, e dal dott Luca Catapano, distretto ovest), e con il Centro della coagulazione diretto dal prof Gianluca Campo, afferente all’unità operativa di cardiologia diretta dal prof Gabriele Guardigli. Il prof Fargion e il dottor Gladiol Zenunaj, della Chirurgia Vascolare ed Endovascolare, evidenziano come "le trombosi venose rappresentano una condizione di rilievo per la sanità". Il prof Gianluca Campo spiega: "La trombosi è la formazione di un coagulo per l’attivazione delle piastrine e dei fattori della coagulazione". Il laboratorio unico provinciale svolge un ruolo cruciale. La dottoressa Sara Ghisellini è la direttrice. Il servizio collabora con il centro di fisiopatologia della coagulazione (prof Antonio Cuneo) e Cardiologia. Il prof Paolo Zamboni, servizio programma malattie vascolari dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, fornisce i dati: "Nella provincia la trombosi venosa profonda registra 282 casi ogni 100.000 abitanti. Grazie alla collaborazione del prof Roberto Galeotti, siamo riusciti a mettere a punto a Cona una tecnica chirurgica endovascolare per la sindrome post-trombotica". A completare il quadro, l’Unità Operativa di Ematologia dell’Ospedale di Cona (diretta del prof Antonio Cuneo).