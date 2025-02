Mieloma multiplo, gli esperti dell’Emilia-Romagna e le ultime frontiere su cura e prevenzione

Bologna, 25 febbraio 2025 – Grazie a un gemellaggio tra l'Istituto romagnolo per lo studio dei tumori 'Dino Amadori' Irst Irccs di Meldola (Forlì Cesena) e il Md Anderson Cancer Center di Houston si tiene a Roma oggi e domani, con oltre 500 specialisti e di 80 relatori internazionali, la sesta conferenza ‘Soho Italy’ promossa dall'Italian Society of Hematologic Oncology per studiare le nuove frontiere sulla prevenzione e la cura del mieloma multiplo.

Si tratta di un tumore del midollo osseo tra i più diffusi, in Italia colpisce più di 34mila uomini e donne. I nuovi casi l'anno sono oltre 5.700 e sono in aumento.

"Il mieloma multiplo è un tumore che si origina nelle plasmacellule che si moltiplicano nel midollo osseo e talora in altre parti del corpo - spiega Claudio Cerchione, professore e dirigente medico e ricercatore dell'Irst Irccs di Meldola -. Colpisce soprattutto persone over 60 e perciò l'incidenza tende ad aumentare, proprio come l'età media della popolazione”.

Claudio Cerchione, dirigente medico e ricercatore dell'IRST IRCCS di Meldola

L'obiettivo degli ematologi è sempre più quello di ottenere una cronicizzazione della malattia, che oggi è possibile grazie a terapie in crescita a livello sia qualitativo che quantitativo. Per questa patologia è ormai una realtà la personalizzazione dei trattamenti e anche la prevenzione.

“Una volta il mieloma multiplo era contraddistinto da elevati tassi di mortalità mentre l'innovazione ha portato a netti miglioramenti. – continua il professor Cerchione -. Puntiamo non più solo a un semplice allungamento della sopravvivenza, che comunque risulta in constante aumento. Come sta avvenendo nei tumori solidi anche in onco-ematologia, il presente e il futuro sono rappresentati dalla personalizzazione delle cure. Negli ultimi anni sono nati trattamenti più mirati ed efficaci a partire dagli anticorpi monoclonali fino agli anticorpi bispecifici e le Car-T, ovvero le immunoterapie di nuova generazione. Sono arrivati anche farmaci totalmente rivoluzionari, come gli inibitori di Xpo1 o le chemioterapie innovative, con i quali riusciamo sempre più a frenare l'avanzata del tumore. La malattia minima residua (o Mrd) è un vero e proprio obiettivo terapeutico della pratica clinica ordinaria e non più solo un parametro da ricercatori. Diverse terapie, fin dalle prime linee, puntano ad ottenere una Mrd negativa".

Il prossimo obiettivo “sarà quello di riuscire ad intensificare la cura o a depotenziarla in base alle singole esigenze del paziente, al fine di migliorare sempre più la qualità di vita dei nostri pazienti. Come Istituto romagnolo per lo studio dei tumori stiamo avviando dei progetti sperimentali che si basano sulla profilazione molecolare, con l'obiettivo di cure sempre più personalizzate che permettano di ottimizzare sempre più le armi a disposizione", conclude il professor Cerchione.

Al meeting annuale di Soho, la discussione scientifica riguarda anche un'altra grande novità in onco-ematologia: la prevenzione. "Consiste nell'individuare gli uomini e le donne considerati a forte rischio d'insorgenza della malattia", precisa Giovanni Martinelli, professore dell'Istituto di ematologia Seràgnoli di Bologna.

Giovanni Martinelli, professore dell'Istituto di ematologia 'Seràgnoli' di Bologna

"Esistono infatti delle patologie - precisa lo specialista - che rappresentano un primissimo step del cancro. Sono soprattutto la Mgus o gammopatia monoclonale di incerto significato e il mieloma asintomatico o 'smoldering'. La prima è presente addirittura nel 10% di tutta la popolazione adulta, anche se nella grande maggioranza dei casi è totalmente asintomatica e indolente. La nuova rivoluzione del mieloma multiplo è riuscire a effettuare uno screening tra tutte le persone colpite da queste condizioni e avviarle quanto prima a percorsi personalizzati di sorveglianza".