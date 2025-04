Mieloma multiplo: il modello ‘sportivo’ svela quanto corre il tumore

Bologna, 28 aprile 2025 – Predire quale sarà la progressione e il livello di aggressività del mieloma attraverso un modello statistico sportivo.

Il progetto di ricerca è in atto al Sant’Orsola in collaborazione con il Dana-Farber Cancer Institute di Boston e il Broad Institute of MIT and Harvard. Il mieloma multiplo è il secondo tumore più frequente in campo ematologico che può progredire in modo veloce e drammatico ma, in certi casi, rimanere stabile per parecchi anni senza progredire (i pazienti con mieloma a vari stadi seguiti dal Policlinico sono 600, ndr).

Come stabilire quali sono i pazienti più a rischio? La risposta è in un modello statistico solitamente impiegato nelle competizioni sportive.

Andrea Poletti, 33 anni, laurea in Biotecnologie all’Alma Mater, ricercatore dell’Ematologia del Sant’Orsola (diretta dal professor Pier Luigi Zinzani) spiega l’enorme lavoro fatto dai tre istituti di ricerca internazionali: “ll modello di Bradley Terry spesso viene utilizzato per classificare le squadre di un campionato in base ai risultati delle partite, oppure per prevedere il vincitore di un match basandosi sui confronti diretti tra i giocatori. Noi lo abbiamo utilizzato per capire quali alterazioni genetiche si associano a un rischio di progressione della malattia più alto. E abbiamo concluso che alcune alterazioni genetiche, tra cui in particolare quelle associate ai cromosomi 8 e 12, si correlano a un rischio molto elevato”.

Attraverso un test genetico, dunque, gli specialisti sono ora in grado di anticipare la probabile evoluzione del mieloma. “Diciamo che possiamo capire che faccia ha – chiarisce Poletti –. Se ha caratteristiche aggressive, e rischia quindi di progredire in breve tempo, oppure se è indolente ed è probabile che rimanga stabile per diversi anni”.

Biologo di formazione con il pallino dell’informatica, Poletti ha trovato il modo di coniugare queste due passioni in ambito lavorativo: “Da tempo programmo con Phyton e quando sono entrato nel team di ricerca delle professoresse Carolina Terragna ed Elena Zamagni dell’Ematologia del Sant’Orsola questa competenza mi è tornata utile. Negli ultimi dieci anni – prosegue – la quantità di dati da gestire in campo biomedico è aumentata esponenzialmente. Le tecniche di sequenziamento del Dna producono una mole di dati estremamente alta, che va gestita con tecniche di analisi statistica e machine learning. Insomma, è nata una nuova professione: quella del bioinformatico”.

Poletti ha seguito una parte dello studio a Boston grazie a un Research Grant bandito dall’International Myeloma Society. A questa ricerca ha poi dedicato la sua tesi di dottorato e ora lo studio verrà pubblicato anche sulla prestigiosa rivista Nature Genetics.