Sant’Orsola di Bologna tra i migliori ospedali al mondo, quinto in Italia

Bologna, 26 febbraio 2025 – Un risultato di tutto rispetto per il Policlinico Sant’Orsola di Bologna: è risultato nella top five tra gli ospedali italiani e uno dei 250 migliori al mondo, secondo la classifica 'World's Best Hospitals', stilata ogni anno dalla rivista americana 'Newsweek' prendendo in esame più di 2.400 ospedali di 30 Paesi.

Il nosocomio bolognese è al 73esimo posto, il Niguarda di Milano, che è risultato primo in Italia, si trova invece al 37esimo nel mondo, per intenderci. In totale solo 13 ospedali italiani figurano nella top 250 della classifica mondiale.

C’è un altro emiliano tra gli ospedali migliori al mondo: è il Policlinico di Modena, considerato un’eccellenza non solo nel nostro Paese. Tra i primi 250 ricopre la posizione numero 215.

Nella valutazione sono stati considerati diversi fattori, tra cui i livelli di cura, la qualità della ricerca e la capacità di attrarre professionisti sanitari. Il punteggio di ogni ospedale si basa su un sondaggio online a cui hanno partecipato esperti medici, e su dati pubblici provenienti da sondaggi post-ricovero dei pazienti riguardo alla loro soddisfazione generale.

37 Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (Milano) 44 Policlinico Universitario A. Gemelli (Roma) 54 Ospedale San Raffaele (Milano) 61 Istituto Clinico Humanitas (Rozzano) 73 Policlinico Sant'Orsola-Malpighi (Bologna) 117 Ospedale Papa Giovanni XXIII (Bergamo) 119 Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Ospedale Borgo Trento (Verona) 128 Azienda Ospedale Università (Padova) 135 Ospedale Policlinico San Matteo (Pavia) 177 Azienda Ospedaliera Universitaria Sant'Andrea (Rome) 180 Azienda Ospedaliero-Universitaria (Careggi, Firenze) 215 AOU Policlinico di Modena (Modena) 219 Presidio Ospedaliero Molinette - A.O.U. Città della Salute e della Scienza (Torino)