Nuovo vaccino anti-Covid a basso costo e alta efficacia

Cesena, 6 maggio 2025 – Si chiama pressione idrostatica elevata (HHP) e, se a chi è digiuno di scienza dice poco o nulla, per l’équipe di Microbiologia del Laboratorio Unico dell’Ausl Romagna di Pievesestina (diretta dal professor Vittorio Sambri) è una tecnologia che ha dimostrato di poter incidere sulla produzione di vaccini contro il Covid più efficaci e meno costosi di quelli oggi disponibili. Attualmente la tecnica elaborata a Pievesestina con l’impiego di HHP è stato testata solo su “modelli animali”. Ma è comunque una nuova importante tappa del lavoro di ricerca che nel laboratorio cesenate - dai 10mila tamponi al giorno processati per snidare il Covid nella fase acuta della pandemia ad oggi, in cui il virus è in remissione - non si è mai fermato. Il risultato di questa nuova strategia di produzione di vaccini anticovid è stato pubblicato su una prestigiosa rivista scientifica (NPJ Vaccines) e così la commenta il professor Vittorio Sambri: “I principali risultati sono stati l’efficacia immunitaria, la stabilità del vaccino che ne facilita la distribuzione in aree con infrastrutture limitate e, infine, i costi: la tecnologia HHP offre un processo di produzione rapido ed economico, ideale per affrontare pandemie emergenti”.

L’equipe di Microbiologia al lavoro nel Laboratorio Ausl di Pievesestina (foto di repertorio)

“L’adozione della tecnologia HHP per la produzione di vaccini - sottolinea il professor Sambri - potrebbe rappresentare una svolta significativa, soprattutto per i paesi a basso e medio reddito, grazie alla riduzione dei costi e alla facilità di distribuzione senza necessità di catene del freddo complesse”.

Ma come agisce la tecnica della pressione idrostatica elevata? “Il virus SARS-CoV-2 - piega Vittorio Sambri - è stato sottoposto a diversi livelli di pressione. A pressioni più elevate (500–600 MPa) ha determinato una destabilizzazione della morfologia virale. In modelli animali, questa parte dello studio è stata eseguita presso l’istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia Emilia a Brescia, il virus così trattato ha indotto le risposte immunitarie più robuste, superando di gran lunga i risultati eseguiti con virus inattivato termicamente. Il metodo, in pratica, lascia intatta la capacità del virus di indurre una risposta verosimilmente protettiva (almeno nel modello animale) mentre lo stesso virus perde totalmente la capacità di infettare. Inoltre, il vaccino inattivato con HHP ha mantenuto la stabilità per 30 giorni a 4°C, riducendo la dipendenza dalla catena del freddo”. Non a caso la tecnologia ad alta pressione idrostatica (HHP) è ampiamente utilizzata nell’industria alimentare per la conservazione a lungo termine. Mentre lo sviluppo di strategie di produzione di vaccini a basso costo è fondamentale per raggiungere l’equità sanitaria globale e mitigare la diffusione e l’impatto delle epidemie. Come tutti i laboratori del mondo anche quello di Pievesestina è impegnato nelle contromisure per arginare i virus. E il Covid ha lasciato il segno.