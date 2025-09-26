Operazione di 8 ore per ridare un volto a Fatima, nata con una malformazione

Ancona, 26 settembre 2025 – Otto ore di intervento per ridare un volto normale a Fatima, quindicenne del Bahrein affetta da una grave malformazione congenita. L’operazione, eseguita all’ospedale San Gerardo di Monza, ha visto protagonisti i medici dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, Giuseppe Consorti della chirurgia maxillo facciale, diretta da Paolo Balercia, e il neurochirurgo Maurizio Iacoangeli, direttore della clinica di neurochirurgia oncologica e d’urgenza, con loro i colleghi lombardi Carlo Giussani e Andrea Trezza, neurochirurghi, Mattia Moretti e Fabio Mazzoleni, chirurghi maxillo facciali, più Nabeel Alshafai, neurochirurgo attivo in Bahrein e Arabia Saudita. La ragazza, nel corso degli anni, aveva visto peggiorare una malformazione che aveva provocato un aumento della distanza tra le orbite oculari e la divisione del naso in due sezioni.

“In effetti fino al momento in cui ci siamo occupati del caso di Fatima, la patologia non aveva invaso altri ambiti, in particolare quello cerebrale – spiegano Consorti e Iacoangeli –. Col passare degli anni, però, l’aumento delle dimensioni del cervello avrebbero senza dubbio provocato conseguenze serie”. L’équipe multidisciplinare ha operato la delicata regione della base cranica, un tempo considerata in medicina una sorta di no man’s land che invece oggi, grazie al livello di eccellenza raggiunto, è stata affrontata senza danneggiare i nervi olfattivo, ottico e frontale. Per risolvere la malformazione è stata necessaria un’osteotomia, la rimozione dell’osso del pilastro mediano, seguita dal disancoraggio cranico delle ossa degli zigomi per riavvicinare le orbite oculari e il modellamento del naso. La malformazione cranica è stata colmata con osso sintetico, poi consolidamento interno e sutura con incisione sotto la cute per rendere invisibili i punti. “Inizialmente l’intervento doveva essere effettuato nella penisola araba, ma poi per una serie di motivazioni tecniche e logistiche si è deciso in comune accordo tra tutti di trasferire la ragazzina in Italia”. Fatima è già rientrata in Bahrein e sta recuperando la sua vita normale. “Non finiremo mai di ringraziare i chirurghi italiani per il grande risultato estetico raggiunto – è il messaggio che giunge dal Bahrein –. Siamo tutti molto felici adesso, anche se servirà tempo affinché i tessuti si possano rimodellare”. Nel frattempo il neurochirurgo Alshafai confida nel fatto che questa esperienza possa aprire a future collaborazioni tra Italia e penisola arabica per interventi simili.

