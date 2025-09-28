“L’organo artificiale è una rivoluzione”

Bologna, 28 settembre 2025 – Nella Cardiochirurgia pediatrica e dell’età evolutiva del Sant’Orsola vengono eseguiti circa cinque trapianti ogni anno. Il 90 per cento dei bambini attende l’arrivo dell’organo grazie a un cuore artificiale, come spiega la professoressa Emanuela Angeli, direttrice dell’Unità operativa (diretta fino allo scorso anno dal professor Gaetano Gargiulo).

"Il cuore artificiale di Greta era il Berlin Heart, inventato in Germania, che permette a tutti questi bambini di sopravvivere fino al trapianto e in ottime condizioni. Un tempo non c’era altra speranza se non il trapianto immediato – chiarisce la cardiochirurga –. Questa è una rivoluzione: prima si moriva".

Angeli spiega che “questi bambini devono stare in ospedale, le famiglie sono costrette a stare qui. Ma il lato positivo è che è tutto bolognese: abbiamo un percorso, assieme al costante supporto dell’associazione Piccoli Grandi Cuori, in cui i bimbi stanno in degenza cercando di ridurre al minimo i vincoli. Altra cosa fondamentale è che il Berlin Heart va bene per un bimbo di un mese come per quello di dieci anni”.

Ma è già in atto una ulteriore rivoluzione: "Stiamo già utilizzando e in futuro ancora di più dispositivi ’in core’, dove il cuore artificiale è all’interno della cavità toracica . L’abbiamo già applicato in una decina di piccoli adolescenti, di 12 o 13 anni. La differenza – chiarisce Angeli – è che con questa tecnologia questi ragazzini possono andare a casa perché il device è alimentato da una consolle che sta in uno zainetto, con un monitoraggio da remoto”.

La Cardiochirurgia pediatrica e dell’età evolutiva del Policlinico è uno dei pochi centri in Italia che segue il paziente dalla diagnosi prenatale a tutta l’età adulta. Ogni anno esegue mediamente 9.000 tra visite e prestazioni ambulatoriali e 350 interventi chirurgici. Fino a oggi sono già stati effettuati quattro trapianti di cuore.