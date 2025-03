Pediatria, quanto cresce il reparto. E ora pronti altri nuovi ambulatori

Fermo, 31 marzo 2025 – E’ un primo bilancio di sei mesi quello che fa la direttrice dell’unità operativa di pediatria, Veronica Albano. La primaria parla di una bellissima esperienza e di mesi molto intensi: “Sono in un ospedale in cui ho trovato professionisti eccellenti. Ho un team di medici molto competenti, attenti e affiatati. Abbiamo avuto la fortuna di accogliere la neonatologa Monica Santoni con il suo bagaglio di competenza e professionalità. Una vera fortuna”, prosegue la dottoressa Albano.

Parole di ringraziamento, le sue, a cui si aggiungono quelle del direttore generale Ast Fermo, Roberto Grinta: “Tanti i passi avanti: aumento significativo delle richieste di ricovero nella nostra pediatria, dei tassi di occupazione dei posti letto, delle valutazioni multi-specialistiche, degli accessi e delle richieste di assistenza. Un reparto in costante crescita soprattutto a livello professionale. Da un mese abbiamo con noi anche la stimata neonatologa Monica Santoni che ha già dato ampiamente prova delle sue qualità professionali e soprattutto umane. E’ stata lei, ad esempio, a portare alla scoperta un caso di atrofia muscolare spinane al Murri, mettendo in moto tutto l’iter per affrontare la malattia. Questo serva anche a rimarcare l’importanza degli screening neonatali perché una diagnosi precoce è fondamentale”.

“Abbiamo attivato l’ambulatorio specialistico di gastroenterologia pediatrica e seguito insieme ai radiologi la diagnostica specialistica di casi complessi. Attivato anche l’ambulatorio di allergologia, a fronte delle richieste de territorio. E abbiamo organizzato, grazie alla collaborazione dell’azienda, l’ambulatorio specialistico di cardiologia pediatrica, pronto a partire e per cui devo ringraziare la cardiologia e il suo direttore, Maria Vittoria Paci, che hanno creduto nella necessità di una rete pediatrica. Allo stesso modo è al via l’ambulatorio di pneumologia pediatrica, grazie alla collaborazione col direttore della pediatria del Salesi, Salvatore Cazzato. La possibilità di avviare una specialistica di alto livello nasce dalla visione aziendale e personale della necessità di creare una rete specialistica pediatrica che possa garantire equità di cure per i pazienti pediatrici. Una rete di accoglienza e di sostegno ai tanti pazienti affetti da patologie complesse e che vivono nel nostro territorio”.

Tanti sono i progetti, come quello legato all’ambulatorio di nutrizione o a quelli mirati al supporto diagnostico e terapeutico dell’obesità. Quest’anno è partita la campagna di vaccinazione per il Vrs (Virus respiratorio sinciziale), attuata dal reparto e dal centro vaccinale, grazie al direttore del Dipartimento Prevenzione, Giuseppe Ciarrocchi. I colloqui prenatali e la sensibilizzazione all’aderenza dei programmi di screening volontario (screening Sma) e alle vaccinazioni sono parte delle responsabilità del reparto, e sono stati attuati.