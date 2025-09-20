Le buone pratiche salva-vita: “Infarto, abbattuta la mortalità”

Ferrara, 20 settembre 2025 – Un modello di intervento su misura per migliorare la salute e l’autonomia di una popolazione di pazienti in costante crescita, quella delle persone colpite da infarto. Arriva dall’Emilia-Romagna il progetto PIpELINe, che ha dimostrato come un percorso ambulatoriale gratuito e integrato nel contesto ospedaliero, dedicato alla prevenzione secondaria dopo l’infarto miocardico, sia in grado di ridurre in modo significativo la mortalità e le riospedalizzazioni, migliorando la qualità di vita e la capacità funzionale dei pazienti anziani.

Secondo i dati pubblicati sulla rivista New England Journal of Medicine, a un anno dall’inizio del programma i pazienti seguiti con il modello PIpELINe hanno mostrato un calo del 43% di mortalità o nuovi ricoveri rispetto a chi ha ricevuto solo le raccomandazioni standard sulle corrette abitudini di vita.

I professori Gianluca Campo e Giovanni Grazzi assieme al professor Gabriele Guardigli (direttore della Cardiologia) con la loro equipe

Lo studio, coordinato da un gruppo di medici e ricercatori dell’Università di Ferrara, si è svolto in sette centri dell’Emilia-Romagna e ha preso in considerazione 512 persone fra 75 e 84 anni. A guidarlo Gianluca Campo, professore del Dipartimento di Medicina Traslazionale e per la Romagna dell’Università di Ferrara, direttore della scuola di specializzazione in malattie dell’apparato cardiovascolare e direttore del laboratorio di interventistica cardiovascolare della Aou di Ferrara, insieme a Giovanni Grazzi, professore del Dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione e direttore della scuola di specializzazione in medicina dello sport e dell’esercizio fisico dell’Università di Ferrara.

“Il modello di intervento è orientato alla valutazione funzionale e al superamento degli ostacoli al cambiamento. Nel primo anno dopo la dimissione sono previste sei visite ambulatoriali, durante le quali il programma di attività fisica viene aggiornato e poi svolto a domicilio in autonomia” spiega Grazzi.

“Un approccio innovativo se consideriamo che oggi, nonostante sia noto che le ‘buone’ abitudini nutrizionali e di attività fisica migliorano la prognosi, non sono facilmente fruibili supporti all’adozione e al mantenimento nel lungo termine di sani stili di vita” continua il professor Campo. “I risultati sono stati sorprendenti: durante il primo anno dopo l’infarto, nel gruppo di intervento si è dimostrata la riduzione del 43% di mortalità o successivi ricoveri, in particolare per insufficienza cardiaca. Un risultato davvero significativo, se pensiamo che le malattie cardiovascolari sono responsabili di oltre 18 milioni di decessi globali ogni anno, con stima al raddoppio al 2050. Tra queste una parte rilevante è rappresentata da persone con infarto miocardico”, conclude il professor Grazzi.