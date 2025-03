Trapianto di reni e fegato salva due vite. “Il lutto può trasformarsi in una possibilità di vita”

Carpi (Modena), 22 marzo 2025 – Prelievo di organi salva due vite: 82enne dona fegato e reni. Grazie al consenso dei famigliari della donna deceduta, l’équipe del Procurement di Area Nord e il personale di sala operatoria hanno portato a termine l’intervento, in collaborazione con professionisti di Bologna e Padova che si sono occupati dei relativi trapianti.

La generosità dei familiari di un 82enne ha salvato la vita a due persone: trapiantati fegato e reni

Enrica Becchi, referente medico del Procurement: “Un altro atto di generosità a beneficio di due persone: il nostro impegno costante per ampliare la potenzialità donativa e accrescere la rete”. Due vite salvate grazie alla generosità dei familiari di una donna di 82 anni deceduta all’ospedale Ramazzini di Carpi.

Il prelievo di fegato e reni, avvenuto nei giorni scorsi, ha infatti permesso di trapiantare gli organi a due persone, una a Padova e l’altra a Bologna, con la collaborazione tra le équipe di Padova e Modena, il Centro regionale trapianti, lo staff delle sale operatorie del Ramazzini e il personale dell’ufficio di procurement di Area Nord coordinato dalla dottoressa Enrica Becchi, medico della struttura complessa di Anestesia e Rianimazione di Area Nord diretta dal dottor Alessandro Pignatti.

A seguito dell’accertamento del decesso e una volta acquisito il consenso dei familiari, ha preso il via l’iter di prelievo degli organi, sottoposti ad accertamenti radiologici e clinici per verificarne la corretta funzionalità.

“La sensibilità dei familiari ha permesso di salvare due persone – sottolinea la dottoressa Becchi –: è anche questa la grande forza della donazione, trasformare il lutto per un caro deceduto in una possibilità di vita per altre persone, sconosciute. La collaborazione tra i professionisti sanitari ha fatto il resto: per questo continueremo a impegnarci per ampliare la potenzialità donativa e accrescere la rete del procurement”.