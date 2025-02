Prevenzione dei tumori in Emilia Romagna, il presidente de Pascale dichiara guerra al fumo

Bologna, 4 febbraio 2025 – È una vera e propria dichiarazione di guerra al fumo quella pronunciata dal presidente dell’Emilia Romagna, Michele de Pascale, oggi, durante la Giornata mondiale contro il cancro: “La Regione vuole fare un grande investimento, senza precedenti, nelle politiche di prevenzione. Da un lato le compagne di screening, a cui tutti dobbiamo aderire con maggiore convinzione e con maggior forza. E dall'altra anche sulla prevenzione cosiddetta primaria, che riguarda cioè gli stili di vita. Ci sono tumori direttamente collegati al fumo di sigaretta, per questo dobbiamo sconfiggere questa piaga”.

Michele de Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, annuncia un investimento senza precedenti, da parte della Regione, sulle politiche di prevenzione

Il presidente regionale fa notare che “questo abuso e questa dipendenza così forte che molti dei nostri concittadini hanno e subiscono spesso è anche correlato a condizioni sociali di maggiore fragilità. Prevenire significa ridurre in maniera significativa anche la quantità di tabacco venduto in Emilia-Romagna. Dobbiamo ridurne i quantitativi e questo avrà un impatto e forte nelle aspettative di vita alla popolazione".

De Pascale sottolinea che non si tratta “dello Stato etico. Ma è un dovere della Regione intervenire, perché più le persone non hanno consapevolezza e più adottano abitudini che hanno un impatto drammatico sulla salute. Investiremo molte risorse, in termini economici e di energie, per fare un grande salto di qualità in Emilia-Romagna sulla prevenzione”.

L'idea di fondo, spiega ancora il presidente, "è che tutta la parte della prevenzione non sia un di più, ma diventi una delle componenti fondamentali del servizio sanitario. Questo vale sia nell'interesse dei cittadini ma anche rispetto alla sostenibilità del sistema. Più investiamo in campagne di screening e in prevenzione, più il sistema nel medio periodo diventa anche sostenibile dal punto di vista finanziario. Quindi non sono spese, alla fine saranno risparmi".

La campagna di prevenzione contro fumo (e alcol), aggiunge l'assessore regionale alla Salute, Massimo Fabi, non può prescindere da bambini e ragazzi. "Bisogna partire da piccoli con i buoni comportamenti – sostiene - ma l'approccio non deve essere quello del divieto, perché prima o poi si vuole uscire dalla gabbia per provare l'esperienza. Servono invece consapevolezza e cordialità, cercando di convincere senza dare giudizi di merito".